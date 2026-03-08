Samarinda (Lampost.co)—Borneo FC Samarinda tampil menggila saat menjamu Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-25 BRI Super League 2025/2026. Bermain di Stadion Segiri, Sabtu (7/3/2026) malam, Pesut Etam melumat tamunya dengan skor telak 5-1.

Kemenangan ini terasa sangat istimewa bagi tim kebanggaan warga Samarinda. Pasalnya, tiga poin penuh yang tuan rumah raih menjadi kado manis bagi ulang tahun ke-12 Borneo FC. Dominasi tuan rumah sudah terlihat sejak wasit meniup peluit pertama laga.

Juan Villa menjadi bintang lapangan dengan mencetak dua gol (brace). Sementara tiga gol lainnya sumbangan Mariano Peralta, Koldo Obieta, dan Marcos Astina. Persebaya hanya mampu membalas satu gol hiburan melalui sundulan Leo Lelis memanfaatkan skema sepak pojok.

Jalannya Pertandingan

Tampil di hadapan ribuan pendukungnya, Borneo FC langsung mengambil inisiatif serangan. Juan Villa membuka kran gol pada menit ke-15 melalui sepakan keras dari luar kotak penalti yang gagal kiper Persebaya halau. Gol tersebut membuat mental pemain Bajul Ijo goyah.

Memasuki babak kedua, serangan Borneo FC makin tidak terbendung. Mariano Peralta menambah keunggulan pada menit ke-55, menyusul kemudian gol Koldo Obieta sepuluh menit berselang.

Juan Villa mencetak gol keduanya pada menit ke-72 melalui skema serangan balik cepat. Marcos Astina menutup pesta gol tuan rumah di masa injury time.

Persebaya yang dilatih Bernardo Tavares tampak kesulitan mengembangkan permainan. Meskipun sempat memberikan perlawanan di awal babak kedua, koordinasi lini belakang yang buruk membuat mereka harus pulang dengan tangan hampa.

Klasemen Sementara

Tambahan tiga poin ini membuat posisi Borneo FC melesat di papan klasemen. Pesut Etam kini menduduki peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 53 poin dari 24 laga, menggeser Persija Jakarta.

Borneo FC kini menempel ketat Persib Bandung yang masih kokoh di puncak klasemen. Sementara itu, kekalahan ini membuat Persebaya Surabaya tertahan di posisi keenam dengan raihan 39 poin.

Selanjutnya, Borneo FC akan melakoni laga big match melawan Persib Bandung pada 15 Maret 2026 mendatang di Stadion Segiri.

Susunan Pemain

Borneo FC (4-3-3): Nadeo Argawinata; Fajar Fathurrahman, Ronaldo Rodrigues, Gabriel Furtado, Leo Guntara; Kei Hirose, Christophe Nduwarugira, Juan Villa; Mariano Peralta, Koldo Obieta, Marcos Astina.

Pelatih: Fabio Lefundes

Persebaya Surabaya (4-2-3-1): Ernando Ari; Arief Catur, Leo Lelis, Slavko Damjanovic, Mikael Tata; Gilson Costa, Mohammed Rashid; Bruno Moreira, Francisco Rivera, Malik Risaldi; Flavio Silva.

Pelatih: Bernardo Tavares