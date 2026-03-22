Brighton (Lampost.co)–Langkah Liverpool untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan kembali menemui jalan buntu. Bertandang ke Amex Stadium pada pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025/2026, Sabtu (21/3/2026), skuad asuhan Arne Slot harus mengakui keunggulan tuan rumah Brighton & Hove Albion dengan skor tipis 1-2.

Danny Welbeck menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan Liverpool. Penyerang veteran Inggris tersebut mencetak dua gol yang memastikan kemenangan krusial bagi Seagulls, sekaligus memperpanjang tren negatif The Reds yang kini gagal menang dalam tiga laga terakhir di liga.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan baru berjalan tujuh menit, Liverpool sudah mendapatkan pukulan telak setelah penyerang mereka, Hugo Ekitike, harus ditarik keluar karena cedera menyusul benturan keras. Masuknya Curtis Jones sebagai pengganti tampak mengganggu ritme permainan tim tamu.

Kondisi ini bisa Brighton manfaatkan dengan baik. Pada menit ke-14, Welbeck berhasil memecah kebuntuan melalui sundulan akurat setelah menerima umpan silang matang dari sisi sayap. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Liverpool sempat memberikan perlawanan dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-30. Bek sayap Milos Kerkez mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan kelengahan barisan belakang Brighton yang dipimpin Lewis Dunk. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Brighton tampil lebih agresif. Pada menit ke-56, Welbeck kembali menunjukkan ketajamannya dengan melepaskan tembakan rendah yang gagal kiper Liverpool, Giorgi Mamardashvili, halau. Meski Liverpool memasukkan pemain kreatif seperti Florian Wirtz untuk menambah daya gedor, pertahanan kokoh Brighton yang digalang Bart Verbruggen tetap tidak tergoyahkan hingga peluit panjang berbunyi.

Posisi Klasemen

Kekalahan ini membuat posisi Liverpool di klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026 tertahan di peringkat kelima dengan 49 poin. Mereka kini tertinggal dua poin dari Aston Villa di posisi keempat, dan terancam tergusur Chelsea yang berada tepat di bawah mereka.

Sementara itu, bagi Brighton, tambahan tiga poin ini membawa mereka melonjak ke posisi kedelapan dengan koleksi 43 poin, membuka kembali peluang mereka untuk bersaing di kompetisi Eropa musim depan.

Kekalahan ini menambah beban berat bagi manajer Arne Slot di sisa musim 2026. Liverpool harus segera bangkit di pekan selanjutnya jika tidak ingin kehilangan kesempatan berlaga di kompetisi elite Eropa musim mendatang.

Susunan Pemain:

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Van Hecke, Wieffer; Gross, Milner; Minteh, Hinshelwood, Gomez; Welbeck.

Liverpool (4-1-2-1-2): Mamardashvili; Kerkez, Van Dijk, Konate, Frimpong; Gravenberch; Wirtz, Szoboszlai; Mac Allister; Ekitike (Jones 8′), Gakpo.