Elland Road (Lampost.co)–Leeds United harus menelan pil pahit dalam lanjutan pekan ke-29 Premier League musim 2025/2026. Menjamu Sunderland di Elland Road, Selasa (3/3/2026) malam, skuad asuhan Daniel Farke takluk dengan skor tipis 0-1 akibat gol penalti kontroversial.

Kekalahan ini membuat posisi Leeds United kian terancam di papan bawah klasemen. Sedangkan Sunderland sukses menembus angka psikologis 40 poin yang biasanya menjadi batas aman dari degradasi.

Jalannya Pertandingan

Tampil di depan pendukung sendiri, Leeds United sebenarnya mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Namun, rapatnya barisan pertahanan Sunderland di bawah komando Dan Ballard membuat Dominic Calvert-Lewin kesulitan mendapatkan ruang tembak yang bersih.

Sunderland, yang dilatih Regis le Bris, bermain sangat disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat. Kejutan terjadi di pertengahan babak kedua, tepatnya pada menit ke-70. Wasit Stuart Attwell menunjuk titik putih setelah menganggap Ethan Ampadu melakukan pelanggaran handsball di dalam kotak terlarang saat memblok tendangan Wilson Isidor.

Keputusan ini mendapat protes keras para pemain Leeds karena bola terlihat mengenai lutut Ampadu lebih dahulu sebelum menyentuh lengan. Namun, setelah tinjauan VAR yang cukup lama, wasit tetap pada keputusannya.

Habib Diarra Jadi Pahlawan

Habib Diarra yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan sempurna. Meski kiper Leeds, Karl Darlow, sempat membaca arah bola dan menyentuhnya, tendangan keras gelandang asal Senegal itu tetap meluncur deras ke dalam gawang. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga peluit panjang berbunyi.

Kemenangan Black Cats juga diwarnai dengan debut gemilang kiper muda Melker Ellborg. Pemain yang baru datang pada Januari 2026 tersebut tampil solid menggantikan Robin Roefs yang harus absen mendadak karena cedera hamstring saat sesi latihan terakhir.

Komentar Manajer

Seusai laga, manajer Leeds United, Daniel Farke, tidak dapat menyembunyikan kekecewaan terhadap keputusan wasit. “Sangat sulit menerima hasil ini. Kami mendominasi laga, tetapi keputusan penalti itu mengubah segalanya. Kami merasa VAR merugikan kami malam ini,” ujarnya dengan nada tajam.

Di sisi lain, Regis le Bris memuji mentalitas anak asuhnya. “Menang di Elland Road selalu memberikan perasaan spesial. Para pemain bertahan dengan luar biasa dan kami sangat efisien dalam memanfaatkan peluang. Mencapai 40 poin adalah target besar kami,” kata manajer asal Prancis tersebut.

Klasemen Sementara

Dengan hasil ini, Sunderland merangsek naik ke posisi 11 klasemen Premier League 2025/2026 dengan raihan 40 poin. Sementara itu, Leeds United tertahan di peringkat 15 dan hanya terpaut tipis dari zona merah, membuat perjuangan mereka untuk bertahan di kasta tertinggi musim depan makin berat.

Susunan Pemain

Leeds United: Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Ampadu, Gruev; James, Aaronson, Gnonto; Calvert-Lewin.

Sunderland: Ellborg; Hume, Ballard, O’Nien, Alderete; Sadiki, Diarra, Le Fee; Mayenda, Isidor, Mundle.