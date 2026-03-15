Bandar Lampung (Lampost.co) – Polresta Bandar Lampung meningkatkan intensitas patroli kawasan permukiman penduduk selama musim mudik Lebaran 2026, Sabtu, 14 Maret 2026 malam.

Langkah ini terlaksanakan sebagai upaya menjaga keamanan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Apalagi yang meninggalkan rumah untuk bepergian maupun pulang kampung.

Patroli terlaksanakan oleh personel Polresta Bandar Lampung bersama jajaran Polsek dengan menyisir sejumlah wilayah permukiman warga.Apalagi yang rawan tindak kriminalitas saat ditinggalkan pemiliknya. Kegiatan patroli tersebut terlaksanakan secara rutin, baik pada siang maupun malam hari.

Selain memantau kawasan perumahan, petugas juga menyambangi sejumlah objek vital. Seperti perbankan dan fasilitas umum lainnya guna memastikan situasi keamanan tetap terjaga selama periode libur Lebaran.

Kasi Humas Polresta Bandar Lampung, AKP. Agustina Nilawati, mengatakan peningkatan patroli tersebut merupakan bagian dari langkah preventif kepolisian. Apalagi dalam mengantisipasi potensi tindak kejahatan. Khususnya pencurian rumah kosong yang kerap terjadi saat musim mudik.

“Selama musim mudik Lebaran ini, mungkin banyak warga yang meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Oleh karena itu, kami meningkatkan kegiatan patroli kawasan permukiman. Ini guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif,” ujar AKP Agustina, Minggu, 15 Maret 2026.

Objek Vital

Kemudian ia menjelaskan, patroli tersebut juga menyasar sejumlah objek vital seperti perbankan dan pusat aktivitas masyarakat lainnya. Ini untuk memastikan keamanan tetap terjaga selama masyarakat menjalankan aktivitas mudik maupun libur Lebaran.

Menurutnya, selain patroli rutin, pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat yang akan meninggalkan rumah untuk mudik. Ini agar memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan. Warga juga perlu berkoordinasi dengan ketua RT, petugas keamanan lingkungan, maupun Bhabinkamtibmas setempat.

“Jika akan mudik dalam waktu yang cukup lama, masyarakat dapat melaporkan kepada aparat lingkungan maupun Bhabinkamtibmas. Agar rumah yang ditinggalkan dapat turut terpantau,” katanya.

Melalui peningkatan patroli tersebut. Polresta Bandar Lampung berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama musim mudik dan libur Lebaran 2026 tetap terjaga. Sehingga masyarakat dapat menjalankan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman.