Bandar Lampung (Lampos.co) — Pasar handphone (HP) Indonesia langsung memanas di awal 2026 dengan meluncurnya 16 HP Android baru dari berbagai merek besar.

Rentang harganya sangat lebar. Konsumen bisa memilih ponsel Rp 1 jutaan hingga flagship belasan juta rupiah. Xiaomi, Oppo, Nubia, Huawei, Infinix, Tecno, dan Realme ikut meramaikan persaingan. Setiap brand membawa strategi berbeda.

Ada ponsel entry-level untuk pemula. Ada juga perangkat menengah hingga gaming flagship dengan performa ekstrem.

Berikut rangkuman HP Android terbaru yang rilis resmi di Indonesia awal 2026.

Tecno Spark Go 3: Entry-Level dengan Layar 120Hz

Tecno Spark Go 3 menyasar pengguna pemula dengan fitur kekinian. Layarnya berukuran 6,75 inci beresolusi HD Plus.

Refresh rate 120Hz membuat animasi terasa lebih halus. Chipset Unisoc T7250 menangani aktivitas harian. RAM 4 GB dipadukan penyimpanan 64 GB atau 128 GB. Pengguna bisa menambah microSD hingga 1 TB.

Tecno menyematkan Android 15 Slim dengan fitur AI dan asisten Ella AI. Kamera belakang 13 MP dan kamera depan 8 MP cukup untuk kebutuhan dasar. Baterai 5.000 mAh mendukung pengisian 15 watt. Speaker DTS dan sensor sidik jari samping ikut hadir.

Harga Tecno Spark Go 3

4 GB/64 GB: Rp 1.399.000

4 GB/128 GB: Rp 1.599.000

Redmi Note 15 Series: Senjata Utama Xiaomi

Xiaomi menghadirkan Redmi Note 15 dalam banyak varian. Strategi itu menyasar semua segmen.

Redmi Note 15 4G

Redmi Note 15 4G membawa layar AMOLED 6,77 inci Full HD Plus. Refresh rate 120Hz dan kecerahan 3.200 nits jadi nilai jual utama.

Chipset MediaTek Helio G100-Ultra menggerakkan performa. RAM tersedia hingga 8 GB dengan penyimpanan 512 GB.

Kamera utama 108 MP memiliki OIS. Kamera depan 20 MP siap mendukung konten harian. Baterai 6.000 mAh mendukung fast charging 33 watt.

Harga Redmi Note 15 4G

6/128 GB: Rp 2.699.000

8/128 GB: Rp 2.899.000

8/256 GB: Rp 3.099.000

Redmi Note 15 5G

Versi 5G membawa Snapdragon 6 Gen 3. Layar AMOLED 120Hz tetap dipertahankan. Kamera utama 108 MP OIS dipadukan ultrawide 8 MP. Baterai 5.520 mAh mendukung pengisian 45 watt. Sistem menjalankan Android 15 berbasis HyperOS 2. Sertifikasi IP66 dan WiFi 6E ikut hadir.

Harga Redmi Note 15 5G

6/128 GB: Rp 3.399.000

8/256 GB: Rp 3.799.000

12/512 GB: Rp 4.599.000

Redmi Note 15 Pro dan Pro Plus

Varian Pro mengusung layar AMOLED 1,5K 6,83 inci. Chipset Dimensity 7400 Ultra menangani performa. Redmi Note 15 Pro Plus naik kelas dengan Snapdragon 7s Gen 4.

Kamera utama 200 MP jadi sorotan utama. Baterai silikon karbon mencapai 6.500 mAh. Pengisian cepat 100 watt mempercepat isi ulang.

Harga Redmi Note 15 Pro Plus

8/256 GB: Rp 5.999.000

12/512 GB: Rp 6.799.000

Oppo Perkuat Segmen Entry hingga Premium

Oppo A6t dan A6t Pro

Seri Oppo A6t mengandalkan baterai 6.500 mAh. Chipset Snapdragon 685 fokus pada efisiensi daya. Sertifikasi IP64 dan fitur AI GameBoost melengkapi penggunaan harian.

Harga Oppo A6t

4/64 GB: Rp 1.999.000

4/128 GB: Rp 2.699.000

6/128 GB: Rp 3.399.000

Oppo A6t Pro naik kelas dengan layar 120Hz dan baterai 7.000 mAh. Pengisian 45 watt jadi keunggulan utama.

Harga Oppo A6t Pro

8/128 GB: Rp 4.099.000

Oppo Reno 15 Series

Oppo Reno 15 5G tampil ringkas dengan kamera telefoto 50 MP zoom optik 3x. Baterai 6.500 mAh mendukung SuperVOOC 80 watt. Reno 15 Pro Max hadir sebagai flagship. Kamera utama 200 MP dan pengisian nirkabel AirVOOC 50 watt jadi daya tarik.

Harga Oppo Reno 15 5G

8/256 GB: Rp 8.299.000

12/256 GB: Rp 8.999.000

Harga Oppo Reno 15 Pro Max

12/256 GB: Rp 13.999.000

Nubia Hadir dari Murah hingga Gaming Flagship

Nubia A76 5G mulai harga Rp 1.999.000. Layarnya 90Hz dan mendukung NFC. Nubia V80 Max mengandalkan baterai 6.000 mAh.

RedMagic 11 Pro menyasar gamer hardcore. Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan sistem pendingin aktif jadi senjata utama.

Harga RedMagic 11 Pro

16/512 GB: Rp 19.999.000

Huawei, Infinix, dan Realme Lengkapi Persaingan

Huawei Nova 14 Pro mengusung kamera RYYB dan layar OLED 120Hz. Harga resmi Rp 8.499.000. Infinix Note Edge hadir dengan layar AMOLED melengkung 1,5K. Baterai 6.500 mAh mendukung fast charging 45 watt.

Harga Infinix Note Edge

8/128 GB: Rp 3,3 juta

8/256 GB: Rp 3,5 juta

Realme C85 5G membawa baterai jumbo 7.000 mAh. Chipset Dimensity 6300 mendukung 5G.

Harga Realme C85 5G

8/256 GB: Rp 3.499.000

Awal 2026 menjadi momen penting bagi pasar smartphone Indonesia. Pilihan semakin beragam di semua kelas harga. Konsumen bisa memilih ponsel murah, menengah, hingga flagship.

Persaingan ketat itu menguntungkan pengguna. Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan produsen dan penjual. Selalu cek kanal resmi untuk info terbaru.