Bandar Lampung (Lampost.co) — Performa gaming kini bukan milik ponsel mahal saja. Di rentang harga Rp 3 jutaan, banyak smartphone punya suara AnTuTu tinggi dan siap menjalankan game berat dengan lancar, seperti Genshin Impact, PUBG Mobile, dan lain-lain.

Berikut rekomendasi 5 HP gaming yang paling layak dibeli di 2026 berdasarkan skor AnTuTu dan fitur gaming.

POCO X6 Pro 5G – Raja Skor AnTuTu di Kelasnya

POCO X6 Pro 5G jadi yang teratas dengan skor AnTuTu mencapai sekitar 1.396.547 poin. Chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra membuatnya kuat menjalankan game berat hingga setting grafis tinggi.

Ponsel itu juga punya baterai 5000 mAh dengan fast charging 67 W, cocok buat sesi gaming panjang tanpa takut cepat habis

Infinix GT 20 Pro – Gaming Halus dengan Layar 144 Hz

Infinix GT 20 Pro hadir dengan chipset Dimensity 8200 Ultimate dan skor AnTuTu mendekati 900 ribu, sangat tinggi untuk kelas harga ini.

Layar besar AMOLED 6,78 inci 144 Hz membuat visual game sangat responsif. Dukungan ventilasi vapor chamber dan speaker stereo bikin pengalaman lebih seru.

Tecno Camon 20 Pro 5G – Opsi Seimbang dengan Pendingin Triathlon

Tecno Camon 20 Pro 5G mencatat skor AnTuTu sekitar 744.941, performa nyaman untuk game modern.

Chipset MediaTek Dimensity 8050, RAM 8GB, serta refresh rate 120 Hz membantu menjaga gameplay tetap stabil. Pendingin triathlon bantu suhu tetap rendah saat main lama.

Realme 13 Plus 5G – RAM Besar dan Layar Cerah

Realme 13 Plus 5G punya skor AnTuTu sekitar 750 ribuan serta RAM besar 12GB, ideal buat multitasking dan gaming.

Layar cerah hingga 2000 nit memberi visibilitas bagus di luar ruangan, plus rating IP65 yang melindungi dari cipratan air.

iQOO Z9 5G – Daya Tahan Baterai Juara

iQOO Z9 5G mencatat skor AnTuTu sekitar 800 ribuan, serta chipset Snapdragon 7 Gen 3 yang punya performance seimbang.

Kelebihan utama ponsel itu adalah baterai besar 6000 mAh yang kuat untuk main game atau aktif bergerak seharian tanpa sering ngecas.

Tips Memilih HP Gaming 3 Jutaan di 2026

Perhatikan Skor AnTuTu

Pilih ponsel dengan skor di atas 700 ribu untuk lancar main game berat tanpa lag.

Performa Chipset

Chipset kuat seperti Dimensity 8200 atau Snapdragon 7 Gen 3 memberi keseimbangan antara performa dan efisiensi daya.

Layar dan Refresh Rate

Layar AMOLED dengan refresh rate tinggi (90–144 Hz) membuat pengalaman visual lebih mulus saat gaming.

Dari rekomendasi di atas, Anda bisa memilih HP gaming sesuai kebutuhan. Semua pilihan itu juga punya nilai gaming tinggi dan performa kuat di kelas harga sekitar Rp 3 jutaan