Bandar Lampung (Lampost.co) — Awal 2026 menjadi momen menarik bagi pasar smartphone kelas menengah. Pengguna kini mendapat performa HP mendekati flagship dengan bujet Rp5 jutaan.

Chipset kencang, layar premium, kamera stabil, hingga fast charging ekstrem hadir di kelas itu. Istilah flagship killer kini terasa masuk akal, bukan sekadar gimmick pemasaran.

Pilihan HP 5 jutaan di awal 2026 semakin matang. Pengguna tinggal menyesuaikan kebutuhan utama masing-masing. Performa, baterai, kamera, atau update panjang kini tersedia di kelas itu sehingga flagship mahal bukan lagi satu-satunya jalan.

Berikut lima HP Rp5 jutaan paling worth it awal 2026 berdasarkan performa dan nilai pakai.

Rekomendasi HP 5 Jutaan Terbaik 2026

Realme GT 7T 5G – Raja Performa di Kelasnya

Realme GT 7T 5G tampil sebagai pilihan paling rasional untuk pemburu performa. HP itu mengandalkan Dimensity 8400 Max dengan skor AnTuTu sekitar 1,7 juta poin.

Angka tersebut menyalip banyak flagship generasi sebelumnya. Realme menyempurnakan performa dengan sistem pendingin agresif dan fitur GT Boost.

AI coaching in-game membantu menjaga stabilitas frame saat sesi gaming panjang. Layarnya memakai AMOLED 120 Hz dengan kecerahan hingga 6.000 nits.

Tampilan tetap jelas di luar ruangan maupun saat bermain game terang. Kamera utamanya memakai Sony IMX896 dengan OIS dan perekaman 4K 60 fps. Mode underwater video menjadi bonus langka di kelas harga ini.

OPPO Reno 15 F 5G – Elegan dan Super Irit Baterai

OPPO Reno 15 F 5G menyasar pengguna yang mengejar desain dan daya tahan. Bodinya tipis dengan tampilan premium yang mengingatkan flagship mahal.

Chipset Snapdragon 6 series cukup stabil untuk aktivitas harian. Daya tarik utama terletak pada baterai 7.000 mAh.

Pemakaian dari pagi hingga malam terasa aman tanpa power bank. Fast charging 80 watt mengisi baterai dengan cepat saat dibutuhkan.

Fitur AI fotografi dan AI Main Space membantu produktivitas harian. Slot microSD hybrid masih tersedia, fitur yang kini semakin langka.

Samsung Galaxy A56 5G – Stabil dan Panjang Umur

Samsung Galaxy A56 5G cocok bagi pengguna yang mengutamakan kenyamanan jangka panjang. Exynos 1580 menawarkan performa konsisten untuk multitasking dan game menengah.

Layarnya menggunakan Super AMOLED 120 Hz dengan warna tajam. Kamera utama 50 MP dengan OIS menghasilkan video stabil hingga 4K.

Baterai 5.000 mAh dipadukan fast charging 45 watt. Adaptor dijual terpisah, tetapi daya tahan tetap terjaga. Samsung menjanjikan update OS hingga enam tahun. Komitmen itu menjadi nilai jual kuat di kelas 5 jutaan.

iQOO Neo 10 – Monster Gaming Harga Masuk Akal

iQOO Neo 10 terancang untuk gamer berat. Snapdragon 8s Gen 4 mencetak skor AnTuTu hingga 2,1 juta poin.

Performanya bahkan melampaui beberapa flagship lama. Sistem pendingin 7K Ultra Vapor Chamber menjaga suhu tetap stabil.

Layarnya AMOLED 144 Hz beresolusi 1,5K dengan touch sampling 3000 Hz. Respons layar terasa instan saat bermain game kompetitif. Baterai 7.000 mAh berpadu fast charging 120 watt. Pengisian daya berlangsung sangat singkat.

Redmi Note 14 Pro+ – Paling Seimbang dan Tahan Banting

Redmi Note 14 Pro+ menawarkan paket fitur paling lengkap. HP itu mengantongi sertifikasi IP68.

Layarnya AMOLED curved 120 Hz dengan Gorilla Glass Victus 2. Snapdragon 7s Gen 3 cukup kuat untuk aktivitas harian dan game menengah.

Kamera makro tetap bertahan sehingga menjadi fitur yang kini jarang ada. Fast charging 120 watt memungkinkan pengisian super cepat.