Bandar Lampung (Lampost.co) — Kebutuhan perangkat fleksibel terus meningkat. Banyak orang kini memilih tablet untuk belajar, bekerja, dan hiburan. Menariknya, pasar menghadirkan banyak tablet Android harga 2 jutaan dengan dukungan SIM card. Fitur itu membuat pengguna tetap online tanpa bergantung pada WiFi.

Dengan jaringan 4G LTE, kamu bisa mengakses internet kapan saja dan di mana saja. Hal itu sangat membantu saat bekerja di luar atau mengikuti kelas online.

Berikut rekomendasi tablet Android 2 jutaan yang mendukung SIM card dan layak kamu pertimbangkan.

Advan Tab Sketsa 3

Tablet itu menjadi salah satu pilihan terbaik dari brand lokal. Advan menghadirkan fitur lengkap dengan harga terjangkau.

Perangkat itu membawa RAM 6GB dan storage 128GB. Kapasitas itu cukup untuk multitasking ringan hingga menengah.

Menariknya, biaa mendapat stylus dan keyboard dalam paket penjualan. Fitur itu jarang ada di kelas harga serupa.

Tablet itu cocok untuk pelajar dan pekerja yang sering mengetik atau mencatat. Harga di pasaran berkisar Rp2,2 juta hingga Rp2,6 juta.

Samsung Galaxy Tab A9 LTE

Samsung menghadirkan tablet entry-level dengan kualitas yang stabil. Galaxy Tab A9 LTE menawarkan pengalaman penggunaan yang konsisten. Dukungan software juga lebih panjang dibanding pesaingnya.

Tablet itu menggunakan layar 8,7 inci yang nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Kamu bisa browsing, streaming, dan komunikasi dengan lancar. Harga di marketplace berada di kisaran Rp2,3 juta.

Xiaomi Redmi Pad 2 4G

Xiaomi menghadirkan tablet dengan layar besar dan performa menarik. Redmi Pad 2 4G membawa layar 11 inci dengan resolusi tinggi. Tampilan itu cocok untuk menonton film atau multitasking.

Tablet itu juga memiliki baterai besar sekitar 9000 mAh. Kamu bisa menggunakannya seharian tanpa sering mengisi daya. Harga di pasaran berada di kisaran Rp2,3 jutaan.

Advan Tab VX Lite

Advan kembali menghadirkan tablet terjangkau dengan spesifikasi menarik. Tab VX Lite memiliki RAM 6GB dan penyimpanan 128GB. Kapasitas itu cukup untuk kebutuhan harian.

Dukungan SIM card membuat tablet itu fleksibel digunakan di luar rumah. Tablet itu cocok untuk belajar online, browsing, dan aplikasi ringan. Harga berada di kisaran Rp2 jutaan.

Itel VistaTab 30 GT

Itel menghadirkan tablet dengan performa cukup tinggi di kelasnya. VistaTab 30 GT menggunakan chipset Helio G99. Chip itu juga mampu menjalankan multitasking dan game ringan dengan lancar.

Tablet itu juga membawa layar 11 inci beresolusi 2K. Tampilan terlihat lebih tajam dan nyaman. Harga di pasaran berkisar Rp2,9 juta.

Tablet Android dengan SIM card juga kini semakin diminati. Pengguna tidak perlu bergantung pada WiFi untuk tetap terhubung. Perangkat itu cocok untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari belajar, bekerja, hingga hiburan.