Bandar Lampung (Lampost.co) — Permintaan tablet dengan SIM card terus meningkat di Indonesia. Banyak pengguna mencari perangkat fleksibel tanpa bergantung pada WiFi. Pada 2026, tablet Rp 3 jutaan menawarkan peningkatan besar.
Brand menghadirkan layar luas, baterai tahan lama, dan koneksi seluler stabil. Perangkat itu cocok untuk pelajar, pekerja, hingga pengguna aktif dengan mobilitas tinggi.
Kenapa Tablet SIM Card Semakin Diburu?
Tablet dengan SIM card memberi kebebasan akses internet di mana saja. Pengguna tidak perlu mencari hotspot atau jaringan WiFi.
Hal itu sangat membantu untuk kerja lapangan, belajar online, atau perjalanan jauh. Layar besar juga memberi kenyamanan lebih. Mata tidak cepat lelah saat membaca atau menonton.
Performa tablet di kelas itu juga semakin meningkat. Chipset seperti Helio G99 dan G100 mampu menjalankan multitasking dengan lancar. Baterai besar menjadi nilai penting. Banyak tablet kini mampu bertahan seharian dalam satu kali pengisian.
Rekomendasi Tablet Rp3 Jutaan 2026
OPPO Pad SE
OPPO menghadirkan tablet dengan layar 11 inci Full HD+. Refresh rate 90Hz membuat tampilan terasa halus saat scrolling.
Tablet itu membawa baterai 9.340 mAh dengan fast charging 33W. Cocok untuk penggunaan panjang. Performa chipset Helio G100 cukup stabil untuk multitasking ringan.
Samsung Galaxy Tab A11+ 5G
Samsung menawarkan konektivitas 5G yang lebih cepat. Tablet itu mendukung RAM hingga 8GB. Penyimpanan besar memudahkan pengguna menyimpan banyak file.
Layar 11 inci 90Hz membuat pengalaman visual lebih nyaman. Perangkat itu cocok untuk pengguna yang butuh koneksi cepat dan stabil.
Itel VistaTab 30 Pro
Itel menghadirkan tablet dengan layar besar 13 inci resolusi 2K. Ukuran itu sangat nyaman untuk multitasking dan hiburan.
Tablet itu membawa baterai 10.000 mAh. Daya tahan sangat kuat untuk aktivitas seharian. Performa chipset G99 Ultimate cukup bertenaga di kelasnya.
Infinix XPad 20 Pro
Infinix menghadirkan tablet dengan layar 12 inci resolusi 2K. Refresh rate 90Hz membuat tampilan lebih mulus.
Tablet itu menggunakan chipset Helio G100 Ultimate. Performa cukup untuk multitasking dan hiburan. Storage 256GB memberi ruang luas untuk file dan aplikasi.
Redmi Pad
Xiaomi tetap konsisten menghadirkan tablet seimbang. Redmi Pad membawa layar 10,61 inci dengan refresh rate 90Hz.
Chipset Helio G99 cukup stabil untuk penggunaan harian. Baterai 8.000 mAh mendukung aktivitas seperti streaming dan browsing.
Advan Tab Sketsa 3
Advan menawarkan tablet ekonomis dengan dukungan 4G LTE. Perangkat itu cocok untuk pelajar dan kebutuhan dasar.
RAM hingga 6GB dan storage 128GB cukup untuk penggunaan ringan. Tablet itu juga menarik karena harga lebih terjangkau dibanding pesaingnya.
Tabel Spesifikasi Singkat
OPPO Pad SE
- Layar 11 inci FHD+ 90Hz
- Chipset Helio G100
- Baterai 9.340 mAh 33W
- SIM card tersedia
Samsung Galaxy Tab A11+ 5G
- Layar 11 inci 90Hz
- RAM hingga 8GB
- Storage hingga 256GB
- Jaringan 5G
Itel VistaTab 30 Pro
- Layar 13 inci 2K
- Chipset Helio G99 Ultimate
- RAM hingga 8GB
- Baterai 10.000 mAh
Infinix XPad 20 Pro
- Layar 12 inci 2K 90Hz
- Chipset Helio G100 Ultimate
- RAM 8GB
- Storage 256GB
Redmi Pad
- Layar 10,61 inci 90Hz
- Chipset Helio G99
- Baterai 8.000 mAh
Advan Tab Sketsa 3
- Layar 10,1 inci
- RAM hingga 6GB
- Storage 128GB
- 4G LTE
Tips Penting Sebelum Membeli Tablet
Pastikan Dukungan SIM Card
Tidak semua tablet menyediakan slot SIM. Pastikan varian yang kamu pilih mendukung jaringan seluler.
Pilih RAM dan Storage yang Cukup
Gunakan minimal RAM 8GB untuk penggunaan jangka panjang. Storage besar juga penting untuk menyimpan file.
Perhatikan Kapasitas Baterai
Tablet dengan baterai di atas 8.000 mAh lebih ideal. Daya tahan akan lebih kuat untuk penggunaan intensif.
Cek Fitur Tambahan
Fitur seperti audio stereo dan microSD bisa meningkatkan kenyamanan penggunaan.
Tablet di harga Rp3 jutaan kini tidak hanya untuk hiburan. Perangkat itu mampu mendukung produktivitas harian. Fitur lengkap dan harga terjangkau membuat tablet SIM card menjadi solusi praktis untuk banyak pengguna di Indonesia.