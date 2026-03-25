Bandar Lampung (Lampost.co) — Permintaan tablet dengan SIM card terus meningkat di Indonesia. Banyak pengguna mencari perangkat fleksibel tanpa bergantung pada WiFi. Pada 2026, tablet Rp 3 jutaan menawarkan peningkatan besar.

Brand menghadirkan layar luas, baterai tahan lama, dan koneksi seluler stabil. Perangkat itu cocok untuk pelajar, pekerja, hingga pengguna aktif dengan mobilitas tinggi.

Kenapa Tablet SIM Card Semakin Diburu?

Tablet dengan SIM card memberi kebebasan akses internet di mana saja. Pengguna tidak perlu mencari hotspot atau jaringan WiFi.

Hal itu sangat membantu untuk kerja lapangan, belajar online, atau perjalanan jauh. Layar besar juga memberi kenyamanan lebih. Mata tidak cepat lelah saat membaca atau menonton.

Performa tablet di kelas itu juga semakin meningkat. Chipset seperti Helio G99 dan G100 mampu menjalankan multitasking dengan lancar. Baterai besar menjadi nilai penting. Banyak tablet kini mampu bertahan seharian dalam satu kali pengisian.

Rekomendasi Tablet Rp3 Jutaan 2026

OPPO Pad SE

OPPO menghadirkan tablet dengan layar 11 inci Full HD+. Refresh rate 90Hz membuat tampilan terasa halus saat scrolling.

Tablet itu membawa baterai 9.340 mAh dengan fast charging 33W. Cocok untuk penggunaan panjang. Performa chipset Helio G100 cukup stabil untuk multitasking ringan.

Samsung Galaxy Tab A11+ 5G

Samsung menawarkan konektivitas 5G yang lebih cepat. Tablet itu mendukung RAM hingga 8GB. Penyimpanan besar memudahkan pengguna menyimpan banyak file.

Layar 11 inci 90Hz membuat pengalaman visual lebih nyaman. Perangkat itu cocok untuk pengguna yang butuh koneksi cepat dan stabil.

Itel VistaTab 30 Pro

Itel menghadirkan tablet dengan layar besar 13 inci resolusi 2K. Ukuran itu sangat nyaman untuk multitasking dan hiburan.

Tablet itu membawa baterai 10.000 mAh. Daya tahan sangat kuat untuk aktivitas seharian. Performa chipset G99 Ultimate cukup bertenaga di kelasnya.

Infinix XPad 20 Pro

Infinix menghadirkan tablet dengan layar 12 inci resolusi 2K. Refresh rate 90Hz membuat tampilan lebih mulus.

Tablet itu menggunakan chipset Helio G100 Ultimate. Performa cukup untuk multitasking dan hiburan. Storage 256GB memberi ruang luas untuk file dan aplikasi.

Redmi Pad

Xiaomi tetap konsisten menghadirkan tablet seimbang. Redmi Pad membawa layar 10,61 inci dengan refresh rate 90Hz.

Chipset Helio G99 cukup stabil untuk penggunaan harian. Baterai 8.000 mAh mendukung aktivitas seperti streaming dan browsing.

Advan Tab Sketsa 3

Advan menawarkan tablet ekonomis dengan dukungan 4G LTE. Perangkat itu cocok untuk pelajar dan kebutuhan dasar.

RAM hingga 6GB dan storage 128GB cukup untuk penggunaan ringan. Tablet itu juga menarik karena harga lebih terjangkau dibanding pesaingnya.

Tabel Spesifikasi Singkat

OPPO Pad SE

Layar 11 inci FHD+ 90Hz

Chipset Helio G100

Baterai 9.340 mAh 33W

SIM card tersedia

Samsung Galaxy Tab A11+ 5G

Layar 11 inci 90Hz

RAM hingga 8GB

Storage hingga 256GB

Jaringan 5G

Itel VistaTab 30 Pro

Layar 13 inci 2K

Chipset Helio G99 Ultimate

RAM hingga 8GB

Baterai 10.000 mAh

Infinix XPad 20 Pro

Layar 12 inci 2K 90Hz

Chipset Helio G100 Ultimate

RAM 8GB

Storage 256GB

Redmi Pad

Layar 10,61 inci 90Hz

Chipset Helio G99

Baterai 8.000 mAh

Advan Tab Sketsa 3

Layar 10,1 inci

RAM hingga 6GB

Storage 128GB

4G LTE

Tips Penting Sebelum Membeli Tablet

Pastikan Dukungan SIM Card

Tidak semua tablet menyediakan slot SIM. Pastikan varian yang kamu pilih mendukung jaringan seluler.

Pilih RAM dan Storage yang Cukup

Gunakan minimal RAM 8GB untuk penggunaan jangka panjang. Storage besar juga penting untuk menyimpan file.

Perhatikan Kapasitas Baterai

Tablet dengan baterai di atas 8.000 mAh lebih ideal. Daya tahan akan lebih kuat untuk penggunaan intensif.

Cek Fitur Tambahan

Fitur seperti audio stereo dan microSD bisa meningkatkan kenyamanan penggunaan.

Tablet di harga Rp3 jutaan kini tidak hanya untuk hiburan. Perangkat itu mampu mendukung produktivitas harian. Fitur lengkap dan harga terjangkau membuat tablet SIM card menjadi solusi praktis untuk banyak pengguna di Indonesia.