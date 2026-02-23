Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki kuartal kedua tahun 2026, ekosistem gaming Nintendo mengalami transformasi besar. Kehadiran hardware generasi terbaru yang lebih bertenaga telah membuka pintu bagi pengembang untuk menghadirkan pengalaman Action RPG (ARPG) yang lebih kompleks, visual yang memukau, dan dunia yang jauh lebih luas.

Genre ARPG tetap menjadi tulang punggung popularitas konsol ini, menawarkan kombinasi narasi fantasi yang mendalam dengan mekanisme pertarungan futuristik yang responsif. Berikut adalah 7 game Action RPG terbaik yang mendominasi panggung Nintendo Switch di tahun 2026.

1. Metroid Prime 4: Beyond

Setelah resmi diluncurkan pada Desember 2025, Metroid Prime 4: Beyond terus memimpin pasar di tahun 2026. Game ini bukan sekadar penembak orang pertama; elemen RPG-nya diperdalam melalui sistem upgrade Samus yang kini melibatkan teknologi psychic powers. Penjelajahan di planet Viewros terasa sangat imersif berkat optimasi 4K pada mode dock, menjadikannya standar baru bagi genre sci-fi action di platform Nintendo.

2. Pokemon Legends: Z-A – Mega Dimension DLC

Fenomena Pokemon Legends: Z-A mencapai puncaknya tahun ini dengan perilisan ekspansi Mega Dimension. Game yang berlatar di Lumiose City ini merevolusi sistem pertarungan Pokemon menjadi full-action RPG. Pemain tidak hanya memerintah, tetapi terlibat langsung dalam strategi pertempuran real-time. Kehadiran Mega Evolution baru untuk starter generasi klasik menjadikannya konten yang paling banyak dimainkan sepanjang awal 2026.

3. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

SEGA memberikan kejutan besar dengan membawa petualangan Kazuma Kiryu ke Nintendo dengan peningkatan signifikan. Paket Kiwami 3 ini mencakup konten eksklusif Dark Ties yang menawarkan elemen supranatural unik dalam gameplay brawling RPG-nya. Dengan performa stabil di 60 FPS pada perangkat baru, menjelajahi jalanan Okinawa dan Kamurocho kini terasa lebih hidup dan detail.

4. Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok

Resmi mendarat di platform Nintendo pada Februari 2026, versi Endless Ragnarok menghadirkan semua konten kolaborasi terbaru. Game ini menawarkan pertarungan bos kolosal dengan sistem party yang sangat dinamis. Visual bergaya anime yang tajam serta efek partikel yang memanjakan mata membuat Granblue Fantasy menjadi pilihan utama bagi penggemar fantasi klasik yang menginginkan aksi cepat.

5. Monster Hunter Wilds (Optimized Edition)

Setelah sukses besar di platform lain tahun lalu, Capcom akhirnya merilis Monster Hunter Wilds versi optimasi untuk suksesor Switch di tahun 2026. Game ini mempertahankan seluruh fitur ekosistem dunia yang hidup (living ecosystem). Fitur multiplayer lokal yang menjadi ciri khas Nintendo tetap dipertahankan, memungkinkan para hunter untuk berburu monster raksasa dengan kualitas grafis yang setara dengan konsol rumahan lainnya.

6. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Monolith Soft kembali menghidupkan mahakarya mereka yang sempat terabaikan di era Wii U. Dirilis pada Februari 2026, Definitive Edition ini menghadirkan perbaikan kontrol mekanik pada Skells (mecha) dan penambahan epilog cerita yang menghubungkan seri X dengan trilogi utama Xenoblade. Ini adalah ARPG bertema futuristik dengan skala peta yang tetap menjadi salah satu yang terbesar di industri hingga saat ini.

7. Pragmata

Menjadi salah satu judul paling ambisius dari Capcom yang akhirnya menyambangi platform Nintendo pada April 2026. Pragmata menawarkan atmosfir futuristik yang unik di permukaan bulan. Dengan elemen eksplorasi yang kental dan sistem pertarungan berbasis gadget canggih, game ini berhasil menarik perhatian pemain yang mencari pengalaman Action RPG dengan nuansa sci-fi yang lebih berat dan artistik.

Tujuh judul di atas membuktikan bahwa tahun 2026 adalah masa keemasan bagi pecinta Action RPG di ekosistem Nintendo. Dari kembalinya ikon klasik hingga lahirnya IP baru yang inovatif, para pemain diberikan pilihan luas untuk menjelajahi dunia fantasi tanpa batas di mana saja dan kapan saja.