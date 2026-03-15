Bandar Lampung (Lampost.co) — Libur panjang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah yang jatuh pada Maret 2026 menjadi momen yang paling dinantikan untuk melepas penat. Selain berkumpul bersama keluarga dan mudik ke kampung halaman, bermain game menjadi salah satu cara paling seru untuk mengisi waktu luang. Selain itu, Anda bisa sekadar mengusir kebosanan di tengah perjalanan.

Di tahun 2026 ini, industri game tanah air sedang diramaikan oleh berbagai judul baru dengan kualitas visual memukau dan gameplay yang adiktif. Berikut adalah rekomendasi 9 game dari berbagai genre yang tengah naik daun. Selain itu, game-game ini sangat cocok menemani libur Lebaran Anda:

1. Honor of Kings (MOBA)

Memasuki awal 2026, Honor of Kings (HoK) secara resmi mengukuhkan posisinya sebagai rival terberat Mobile Legends di Indonesia. Dengan ekosistem esports yang semakin matang dan kolaborasi lokal yang masif, HoK menawarkan pengalaman MOBA yang lebih segar. Selain itu, game ini memiliki mekanisme hero yang unik. Game ini sangat cocok bagi Anda yang ingin melakukan push rank bersama teman-teman lama. Terutama saat momen reuni Lebaran.

2. Arknights: Endfield (Action RPG Strategy)

Baru saja dirilis secara global pada akhir Januari 2026, Arknights: Endfield langsung menjadi primadona bagi pecinta genre RPG. Berbeda dengan pendahulunya, Endfield menghadirkan eksplorasi dunia 3D yang luas dengan sistem pertarungan real-time yang kompleks namun memuaskan. Kualitas grafisnya yang setara konsol akan membuat waktu libur Anda terasa sangat singkat saat menjelajahi planet Talos-II.

3. EA Sports FC 26 (Sports)

Liburan tidak lengkap tanpa pertandingan sepak bola virtual. EA Sports FC 26 tetap menjadi pilihan utama untuk kategori olahraga, terutama dengan update khusus edisi Ramadan 2026. Update ini menghadirkan berbagai event menarik. Game ini sangat ideal dimainkan secara lokal (couch co-op) menggunakan konsol atau PC bersama saudara. Anda bisa bermain saat berkumpul di rumah keluarga besar.

4. Rainbow Six Mobile (Tactical FPS)

Bagi Anda yang menyukai tantangan strategi dan kerja sama tim yang intens, Rainbow Six Mobile yang baru saja melewati fase optimasi besar-besaran di Maret 2026 adalah pilihan wajib. Game FPS taktis ini menuntut konsentrasi tinggi dan komunikasi yang baik. Sangat cocok untuk mengisi waktu malam hari setelah seharian bersilaturahmi.

5. The Seven Deadly Sins: Origin (Open World RPG)

Jika Anda mencari pengalaman ala Genshin Impact namun dengan nuansa baru, The Seven Deadly Sins: Origin adalah jawabannya. Game open-world ini menawarkan kebebasan eksplorasi yang luar biasa dengan visual anime yang sangat cantik. Mengelilingi dunia Britannia sambil menyelesaikan misi cerita yang mendalam bisa menjadi hiburan santai yang berkualitas selama libur panjang.

6. Mobile Legends: Bang Bang (MOBA)

Sulit untuk menggeser dominasi Mobile Legends dalam daftar ini. Sebagai game sejuta umat di Indonesia, MLBB tetap menjadi sarana mabar (main bareng) paling praktis. Sebab hampir semua orang memilikinya di smartphone mereka. Event Lebaran 2026 biasanya menghadirkan skin eksklusif dan diskon besar. Oleh karena itu, penawaran ini sayang untuk dilewatkan.

7. Monster Hunter Wilds (Action RPG)

Meskipun sudah dirilis sejak tahun lalu, Monster Hunter Wilds tetap menjadi game dengan jumlah pemain aktif yang sangat tinggi di awal 2026. Hal ini berkat ekspansi konten terbarunya. Bagi pemain PC dan konsol (PS5/Xbox Series), berburu monster raksasa dalam ekosistem yang dinamis memberikan kepuasan tersendiri. Terutama bagi Anda yang memiliki banyak waktu luang selama cuti bersama.

8. Prince of Persia: The Sands of Time Remake (Action Adventure)

Bagi gamer yang ingin bernostalgia dengan sentuhan modern, remake yang dirilis awal tahun 2026 ini menawarkan petualangan sinematik yang luar biasa. Ceritanya yang linear namun penuh aksi parkour dan manipulasi waktu sangat cocok bagi Anda. Anda bisa menamatkan sebuah game berkualitas dalam kurun waktu libur 3-4 hari.

9. Block Blast! (Casual Puzzle)

Untuk Anda yang berada di tengah kemacetan mudik atau dalam penerbangan panjang, Block Blast! adalah penyelamat. Menjadi game paling banyak pengunduhan di awal 2026, game puzzle ini sangat ringan. Selain itu, game ini tidak membutuhkan koneksi internet yang stabil. Namun sangat efektif untuk membunuh waktu tanpa membuat perangkat cepat panas.

Itulah daftar 9 game yang sedang ramai pemain dan sangat rekomendasi untuk menemani libur Lebaran 2026 Anda. Apapun pilihan genrenya, pastikan tetap bijak dalam mengatur waktu bermain agar momen silaturahmi dengan keluarga tetap menjadi prioritas utama. Selamat merayakan Idulfitri!