Bandar Lampung (Lampost.co) — Riuh kompetisi Valorant di kawasan Asia Pasifik belum benar-benar reda, tapi satu hal sudah pasti: dukungan terhadap ekosistemnya terus menguat. Tahun ini, Acer Predator Gaming kembali mengambil peran penting dengan menjadi mitra resmi di ajang VCT Pacific 2026.

Bukan sekadar logo di panggung, tapi keterlibatan yang terasa dari hulu ke hilir.

Mesin di Balik Pertandingan

Dalam turnamen sebesar ini, performa bukan hanya milik pemain—tetapi juga perangkat yang mereka gunakan.

Untuk itu, Predator menghadirkan Predator Orion 7000 sebagai perangkat resmi di arena pertandingan. Desktop ini dirancang untuk satu tujuan: memastikan setiap momen kompetisi berjalan tanpa hambatan.

Di level profesional, selisih milidetik bisa menentukan hasil. Stabilitas, respons cepat, dan performa tinggi bukan lagi keunggulan—melainkan kebutuhan dasar.

VCT Pacific: Panggung Bergengsi Asia Pasifik

Sebagai bagian dari ekosistem kompetitif Valorant, VCT Pacific terkenal sebagai salah satu liga paling kompetitif di kawasan ini. Tim-tim terbaik dari berbagai negara berkumpul, membawa strategi, tekanan, dan ambisi yang sama: melangkah ke panggung global.

Untuk musim 2026, perjalanan kompetisi dibagi dalam beberapa fase:

Stage 1 berlangsung dari April hingga Mei, dengan fase awal digelar di Seoul

Babak final Stage 1 akan hadir secara offline di Ho Chi Minh City

Kompetisi berlanjut ke Stage 2, dengan puncak final dijadwalkan di Busan pada September

Setiap kota membawa atmosfer berbeda, tapi satu hal yang sama: tensi kompetisi yang terus meningkat.

Bukan Hanya Turnamen, Tapi Komunitas

Menariknya, kontribusi Predator tidak berhenti di perangkat.

Melalui berbagai program komunitas, mereka mencoba mendekatkan pengalaman esports ke penonton yang tidak hadir langsung di arena. Mulai dari online watch party, podcast live streaming, hingga acara nonton bareng offline—semuanya agar penggemar tetap merasa jadi bagian dari momen besar ini.

Langkah ini bukan eksperimen baru. Pada musim sebelumnya, inisiatif serupa berhasil menjangkau lebih dari 850 ribu penggemar Valorant di Indonesia.

Komitmen Jangka Panjang

Bagi Predator Gaming Indonesia, keterlibatan di VCT Pacific 2026 bukan sekadar kampanye sesaat. Ini adalah bagian dari upaya membangun ekosistem esports yang berkelanjutan—tempat di mana pemain, komunitas, dan teknologi tumbuh bersama.

Di tengah cepatnya perkembangan industri ini, satu hal mulai terlihat jelas: esports bukan lagi sekadar hiburan, tapi ruang baru bagi generasi untuk berkembang.

Dan di balik gemerlap panggungnya, selalu ada pihak yang memastikan semuanya berjalan tanpa cela.