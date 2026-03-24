Bandar Lampung (Lampost.co) — Pasar smartphone kelas menengah dan anggaran (budget segment) di tahun 2026 kembali diramaikan oleh inovasi terbaru dari AI+, merek di bawah naungan NxtQuantum Shift Technologies. Perusahaan yang dipimpin oleh Madhav Sheth ini secara resmi telah menggoda pasar dengan draf peluncuran seri terbaru mereka. Seri tersebut adalah AI+ Nova 2 5G dan AI+ Nova 2 Ultra yang dijadwalkan rilis global pada 9 April 2026.

Seri Nova 2 ini menjadi sorotan karena membawa bahasa desain yang sangat berbeda dibandingkan para pesaingnya di kelas harga satu hingga dua jutaan rupiah. Selain itu, keunggulan utamanya terletak pada integrasi teknologi AI yang lebih dalam serta fitur visual unik berupa lampu notifikasi RGB yang dapat dikustomisasi.

Desain Ikonik dengan Lampu Notifikasi RGB

Salah satu nilai jual utama dari AI+ Nova 2 Ultra adalah panel belakangnya yang dilengkapi dengan ring light atau lampu melingkar yang dapat disesuaikan. Lampu ini berfungsi sebagai indikator visual untuk panggilan masuk, pesan, pemutaran musik, hingga notifikasi aplikasi lainnya. Lebih lanjut, desain ini mengingatkan pengguna pada konsep ponsel Nothing, namun dibawa ke segmen harga yang jauh lebih terjangkau.

Sementara itu, varian standar AI+ Nova 2 5G tampil dengan modul kamera berbentuk persegi yang lebih simpel namun tetap modern. Modul ini dilengkapi dengan aksen tombol power berwarna merah yang menjadi ciri khas baru merek ini di tahun 2026.

Spesifikasi AI+ Nova 2 Ultra: Performa Maksimal di Kelasnya

Varian Ultra dirancang untuk pengguna yang menginginkan performa lebih stabil. Berikut adalah bocoran spesifikasi utamanya:

Layar: 6,8 inci IPS LCD, resolusi HD+, dengan refresh rate tinggi 120Hz.

Chipset: Unisoc T8200 (5G) yang telah dioptimasi untuk multitasking ringan dan gaming kasual.

Memori: RAM 6GB dengan penyimpanan internal 128GB (mendukung ekspansi MicroSD hingga 1TB).

Kamera Utama: Dual Camera 50MP berbasis AI Matrix yang mampu memproses foto dengan tajam meski dalam kondisi minim cahaya.

Kamera Depan: 16MP untuk kebutuhan selfie dan video call.

Baterai: Kapasitas jumbo 6000mAh dengan pengisian daya cepat 18W.

Sistem Operasi: NxtQ OS berbasis Android 16.

Spesifikasi AI+ Nova 2 5G: Solusi Hemat dengan Koneksi Cepat

Untuk varian standar, AI+ memberikan opsi yang sedikit lebih efisien namun tetap mempertahankan konektivitas 5G:

Layar: 6,7 inci HD+ 120Hz.

Chipset: Prosesor Unisoc Octa-core berbasis arsitektur Cortex-A76.

Memori: RAM 4GB/6GB dengan storage 128GB.

Baterai: 5000mAh (beberapa versi menyebutkan 6000mAh) dengan dukungan pengisian daya yang serupa.

Fitur Tambahan: IP64 (tahan debu dan percikan air), jack audio 3.5mm, dan sensor sidik jari.

Estimasi Harga dan Ketersediaan

Berdasarkan peluncuran di pasar India yang menjadi basis utama produksi AI+, harga AI+ Nova 2 Ultra diprediksi akan dibanderol sekitar ₹14.999 atau jika dikonversi ke rupiah berada di kisaran Rp2.800.000 hingga Rp3.000.000.

Sedangkan untuk varian AI+ Nova 2 5G standar, harga diperkirakan jauh lebih kompetitif di angka ₹10.999 atau sekitar Rp2.100.000. Dengan harga tersebut, AI+ berambisi menjadi penguasa pasar HP 5G murah di kuartal kedua tahun 2026, bersaing ketat dengan brand seperti Redmi dan Poco.

Kehadiran sistem operasi NxtQ OS yang diklaim sebagai OS berdaulat dengan fitur privasi tinggi juga menjadi alasan mengapa seri ini patut dinantikan oleh konsumen di Indonesia yang mulai peduli pada keamanan data digital.