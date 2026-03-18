Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki bulan Maret 2026, pasar perangkat wearable global kembali diramaikan dengan kehadiran Amazfit Active 3 Premium. Smartwatch terbaru dari Zepp Health ini diposisikan sebagai perangkat tangguh bagi pelari pemula hingga atlet hibrida. Mereka yang menginginkan fitur navigasi kelas atas dapat mengaksesnya. Desain tetap elegan untuk penggunaan sehari-hari.

Amazfit Active 3 Premium hadir dengan berbagai peningkatan signifikan dibandingkan pendahulunya. Terutama pada aspek ketahanan material dan kecerahan layar yang sangat ekstrem. Fitur ini disesuaikan dengan kebutuhan olahraga luar ruangan (outdoor) di tahun 2026.

Layar AMOLED 3.000 Nits dengan Proteksi Sapphire

Salah satu fitur yang paling mencolok dari Amazfit Active 3 Premium adalah layar AMOLED berukuran 1,32 inci. Layar ini mampu mencapai tingkat kecerahan puncak hingga 3.000 nits. Angka ini memastikan informasi di layar tetap terlihat sangat jelas meski di bawah terik matahari langsung.

Keamanan layar juga ditingkatkan dengan penggunaan Sapphire Glass yang sangat tahan terhadap goresan. Komponen layar tersebut dibalut dalam bingkai stainless steel 45mm yang kokoh namun tetap ringan. Beratnya hanya 38 gram tanpa strap. Untuk navigasi fisik, Amazfit menyematkan empat tombol taktil. Ini memudahkan pengoperasian saat tangan berkeringat atau menggunakan sarung tangan.

Fitur Navigasi Pintar dan Offline Maps

Sebagai perangkat yang menyasar atlet, Amazfit Active 3 Premium dilengkapi dengan sistem pemosisian enam satelit yang sangat akurat. Jam tangan ini juga mendukung fitur Offline Maps dan turn-by-turn navigation secara langsung dari pergelangan tangan.

Dengan memori internal sebesar 4GB, pengguna kini bisa menyimpan peta wilayah tertentu. File musik atau podcast juga dapat disimpan dan didengarkan secara mandiri tanpa perlu membawa ponsel saat berlari. Selain itu, fitur rute impor dan rerouting otomatis juga hadir. Ini memastikan pengguna tidak tersesat saat mengeksplorasi jalur baru.

Analisis Kesehatan BioTracker 6.0 dan AI Zepp Flow

Sektor kesehatan didukung oleh sensor biometrik BioTracker 6.0 PPG terbaru. Sensor ini mampu memantau detak jantung, kadar oksigen dalam darah (SpO2), tingkat stres, hingga suhu kulit secara real-time selama 24 jam. Bagi para pelari, jam ini menyediakan metrik lanjutan. Fitur ini meliputi lactate threshold, analisis postur lari, dan ground contact balance.

Sistem operasinya telah menggunakan Zepp OS 5.0 yang terintegrasi dengan asisten suara berbasis AI, Zepp Flow 3.0. Pengguna cukup memberikan perintah suara untuk mengubah pengaturan, membalas pesan, atau menanyakan informasi cuaca dengan bahasa yang lebih natural.

Daya Tahan Baterai dan Harga

Meski mengusung layar super terang, Amazfit Active 3 Premium tetap menawarkan daya tahan baterai yang impresif. Dalam penggunaan normal, jam ini dapat bertahan hingga 12 hari. Sementara untuk mode penggunaan berat bertahan hingga 7 hari, dan penggunaan GPS berkelanjutan dapat mencapai 24 jam nonstop.

Amazfit Active 3 Premium hadir dalam tiga pilihan warna: Apex Silver, Atlas Blue, dan Aero White. Di pasar internasional, perangkat ini dibanderol dengan harga USD 169,99. Harganya sekitar Rp2,7 juta hingga Rp2,8 juta jika masuk ke pasar Indonesia dalam waktu dekat.

