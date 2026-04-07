Bandar Lampung (Lampost.co) — Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan generatif, satu pertanyaan mulai terasa semakin penting: bagaimana sebenarnya cara mengukur performanya?

Selama ini, banyak tolok ukur hanya berfokus pada angka—seberapa cepat GPU memproses token, seberapa besar throughput yang bisa dicapai. Tapi dunia nyata tidak sesederhana itu. Pengguna tidak melihat angka, mereka merasakan pengalaman.

Di sinilah AMD mencoba menggeser cara pandang industri.

Dari Angka ke Pengalaman Nyata

Melalui keterlibatannya dalam MLCommons, AMD menjadi salah satu pionir dalam pengembangan MLPerf Endpoints—sebuah standar baru untuk mengukur performa AI, khususnya di ranah GenAI.

Berbeda dari benchmark tradisional, MLPerf Endpoints tidak hanya melihat kemampuan hardware, tetapi juga bagaimana layanan AI benar-benar bekerja saat digunakan.

Fokusnya bergeser ke hal yang lebih relevan:

Seberapa cepat respons API

Seberapa stabil layanan saat digunakan banyak pengguna

Seberapa efisien sistem dalam menyajikan hasil secara real-time

Dengan kata lain, ini bukan lagi soal “seberapa kuat mesin”, tapi “seberapa baik layanan bekerja”.

Benchmark yang Mengikuti Perkembangan AI

Salah satu keunggulan utama dari MLPerf Endpoints adalah pendekatannya yang fleksibel.

Dengan arsitektur berbasis API dan sistem rolling submission, benchmark ini bisa diperbarui secepat perkembangan model AI itu sendiri. Ini penting, karena dunia GenAI bergerak sangat cepat—standar lama bisa usang hanya dalam hitungan bulan.

Pendekatan ini membuat hasil pengujian tetap relevan, sekaligus mencerminkan kondisi penggunaan di dunia nyata.

Komitmen pada Transparansi

Bagi AMD, peran dalam inisiatif ini bukan sekadar partisipasi, tapi juga soal membangun kepercayaan.

Dengan memanfaatkan pendekatan open-source, hasil benchmark yang dipublikasikan dapat diuji ulang oleh komunitas. Artinya, siapa pun bisa memverifikasi klaim performa yang ada—sesuatu yang selama ini sering menjadi tanda tanya di industri.

Langkah ini memperkuat posisi MLPerf sebagai standar yang tidak hanya canggih, tapi juga transparan.

Peran GPU AMD Instinct

Ke depan, AMD akan terus mempublikasikan hasil performa dari lini GPU mereka, termasuk AMD Instinct, melalui kerangka MLPerf Endpoints.

Tujuannya jelas: memberikan gambaran performa yang lebih realistis bagi perusahaan yang ingin mengadopsi teknologi GenAI dalam skala besar.

Arah Baru Industri AI

Kehadiran MLPerf Endpoints menandai perubahan penting dalam industri AI. Evaluasi tidak lagi berhenti pada spesifikasi, tapi bergerak menuju pengalaman pengguna yang sesungguhnya.

Dan di tengah perubahan ini, AMD mencoba mengambil posisi bukan hanya sebagai penyedia teknologi, tetapi juga sebagai pembentuk standar.

Karena pada akhirnya, di dunia AI yang semakin kompleks, yang dibutuhkan bukan sekadar performa tinggi—melainkan performa yang benar-benar terasa.