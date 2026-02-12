Bandar Lampung (Lampost.co) – Raksasa teknologi Google resmi memperkenalkan versi Beta pertama dari sistem operasi terbarunya, Android 17, pada Kamis, 12 Februari 2026. Peluncuran ini menandai percepatan siklus pembaruan perangkat lunak Google. Langkah ini dilakukan guna menyelaraskan ekosistem digital dengan peluncuran perangkat keras terbaru yang dijadwalkan lebih awal pada tahun ini.

Integrasi AI Gemini yang Lebih Canggih

Fokus utama pada Android 17 adalah integrasi mendalam kecerdasan buatan (AI) melalui Gemini yang kini menjadi jantung sistem operasi. Pada versi Beta 1 ini, Google memperkenalkan fitur AI Multimodal di tingkat sistem. Dengan fitur ini, pengguna dapat berinteraksi dengan asisten AI secara real-time di atas aplikasi apa pun. Selain itu, fitur ini memberikan kemampuan untuk menganalisis konten layar secara instan, mulai dari ringkasan dokumen hingga interpretasi visual tingkat lanjut.

Optimasi Maksimal untuk Perangkat Lipat

Mengingat dominasi ponsel layar lipat (foldable) yang semakin kuat di tahun 2026, Android 17 menghadirkan fitur multitasking yang jauh lebih responsif. Google memperkenalkan bilah tugas (taskbar) adaptif baru. Transisi aplikasi tanpa jeda hadir saat pengguna beralih antara layar luar dan layar dalam. Selain itu, efisiensi manajemen daya pada Android 17 diklaim meningkat hingga 15 persen. Dengan demikian, daya tahan baterai menjadi lebih lama bagi perangkat dengan layar besar.

Peningkatan Keamanan dan Privasi

Aspek privasi juga mendapatkan perhatian besar. Android 17 menyertakan fitur Keamanan Identitas Digital yang baru, memungkinkan pengguna mengelola data biometrik dan enkripsi file sensitif dengan kontrol yang lebih ketat. Fitur ini untuk menangani ancaman siber yang semakin kompleks di tahun 2026.

Daftar Perangkat dan Cara Akses

Untuk saat ini, Android 17 Beta 1 tersedia bagi pengguna seri Google Pixel, mulai dari Pixel 6 hingga seri terbaru Pixel 10 Pro. Pengembang dan pengguna yang terdaftar dalam program Android Beta sudah dapat mengunduh pembaruan ini melalui menu pengaturan sistem.