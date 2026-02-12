Bandar Lampung (Lampost.co) — Apple kembali menjadi perbincangan menjelang peluncuran produk barunya. Kali ini sorotan tertuju pada iPhone 17e, versi lebih terjangkau dari seri iPhone 17.

Analis Apple dari Bloomberg, Mark Gurman, menyebut perangkat itu akan hadir dalam waktu dekat. Namun, ia belum memastikan tanggal resmi peluncurannya. Sejumlah laporan sebelumnya mengarah pada 19 Februari 2026.

Tanggal tersebut sebagai momen pengumuman generasi terbaru iPhone versi ekonomis. Meski demikian, Apple belum memberikan konfirmasi resmi. Publik masih menunggu undangan acara dari perusahaan asal Cupertino itu.

Harga iPhone 17e Berpotensi Tidak Naik

Kabar menarik datang dari sektor harga. Harga iPhone 17e kemungkinan tetap mulai US$599 untuk model dasar atau setara sekitar Rp 10 jutaan.

Strategi itu mengikuti pola harga generasi sebelumnya. Di Inggris, harga bisa berada di angka 599 poundsterling.

Sementara pasar Australia kemungkinan mematok AU$999. Konsistensi harga itu cukup mengejutkan.

Pasalnya, biaya produksi global tengah mengalami tekanan. Harga RAM dunia meningkat akibat gangguan pasokan.

Banyak vendor ponsel menaikkan harga jual produk mereka. Namun, Apple tampaknya memilih menjaga stabilitas harga. Langkah itu bisa memperkuat posisi iPhone 17e di segmen menengah premium.

Spesifikasi iPhone 17e, Apa Saja yang Berubah?

Walau harga berpotensi tetap, peningkatan spesifikasi terlihat terbatas. Gurman menyebut hanya ada dua pembaruan utama.

Chipset Lebih Baru

iPhone 17e kemungkinan menggunakan chip A19. Generasi sebelumnya masih memakai A18. Chip A19 bisa membawa efisiensi daya lebih baik.

Performa grafis juga bisa meningkat. Namun, detail teknis belum tersedia. Apple masih menyimpan informasi resmi.

Dukungan MagSafe

Fitur MagSafe akan hadir di model itu. Fitur tersebut memungkinkan aksesori magnetik lebih optimal.

MagSafe juga mendukung pengisian daya nirkabel yang stabil. Penambahan itu bisa menjadi nilai jual utama.

Tanpa Kenaikan Harga, Ekspektasi Tetap Realistis

Harga yang stabil tentu terdengar menarik. Namun, pengguna tidak bisa berharap lompatan besar.

iPhone 17e kemungkinan tetap mempertahankan pendekatan minimalis. Apple fokus pada efisiensi dan pengalaman iOS yang stabil.

Strategi itu menyasar pengguna yang ingin masuk ekosistem Apple. Segmen itu biasanya tidak mengejar fitur paling premium.

Kapan Apple Akan Mengumumkan Resmi?

Semua informasi saat ini masih bersifat spekulatif. Apple belum merilis pernyataan resmi terkait iPhone 17e. Jika jadwal 19 Februari 2026 benar, peluncuran tinggal menghitung hari.

Apple biasanya mengumumkan produk melalui siaran pers atau event online. Pasar kini menanti langkah resmi perusahaan. iPhone 17e berpotensi menjadi opsi menarik di kelas harga US$599.

Kombinasi chip A19 dan dukungan MagSafe, perangkat itu bisa menjadi pilihan aman bagi pengguna iPhone pertama.