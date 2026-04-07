Bandar Lampung (Lampost.co) — Game terbaru dari Hypergryph, Arknights: Endfield, langsung mencuri perhatian sejak rilis global awal 2026. Namun, ada satu hal yang cukup mengejutkan: negara dengan pemain terbanyak bukanlah penyumbang uang terbesar.

Data terbaru justru menunjukkan Jepang sebagai “mesin uang” utama bagi game ini.

Download Banyak, Tapi Jepang Lebih “Royal”

Berdasarkan riset Sensor Tower untuk periode 22 Januari–21 Februari 2026, China masih memimpin dari sisi jumlah unduhan.

Distribusinya:

China: 25% download

Jepang: 13%

Korea Selatan: 9%

Amerika Serikat: 8%

Rusia: 5%

Namun saat bicara soal uang, situasinya berbalik.

Jepang justru menyumbang:

32% total pendapatan

China hanya sekitar 27%

Artinya, meskipun pemain Jepang lebih sedikit, mereka jauh lebih aktif dalam melakukan pembelian dalam game.

ARPU Tinggi: Kunci Dominasi Jepang

Yang paling mencolok adalah nilai revenue per user di Jepang.

Rata-rata pemain di sana menghabiskan sekitar:

USD 15 per orang

Angka ini jauh lebih tinggi dibanding pasar lain. Ini menunjukkan satu hal penting:

pemain Jepang cenderung lebih “serius” dalam bermain—dan tidak ragu mengeluarkan uang untuk gacha.

Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Industri game Jepang memang dikenal memiliki:

ARPU tinggi

Loyalitas pemain kuat

Budaya koleksi karakter yang kuat

Fenomena Global: Download dari Luar, Cuan dari Dalam

Menariknya, pola seperti ini sudah sering terjadi.

Dalam banyak kasus:

Lebih dari 80% download game Jepang berasal dari luar negeri

Tapi sekitar 70% pendapatan tetap datang dari pemain domestik

Artinya, Jepang mungkin bukan pasar terbesar secara jumlah pemain, tapi tetap jadi yang paling “menguntungkan”.

Endfield Tak Cuma Mobile, Tapi Multi Platform

Kesuksesan Endfield juga didukung kehadirannya di berbagai platform:

Mobile

PC

PlayStation 5

Di platform PS5, Jepang bahkan menjadi pasar terbesar kedua, hanya kalah dari Amerika Serikat. Ini semakin memperkuat posisi Jepang sebagai pasar premium bagi game ini.

Gameplay: Kombinasi Action RPG dan Simulasi

Tidak seperti game gacha biasa, Endfield menawarkan gameplay yang lebih kompleks.

Beberapa fitur utamanya:

Combat real-time dengan tim 4 karakter

Bisa switch karakter langsung saat bertarung

Mengandalkan strategi, bukan sekadar spam skill

Selain itu, ada elemen unik yang jarang ditemukan:

Base building

Manajemen resource

Simulasi industri seperti game pabrik

Kombinasi ini membuat gameplay terasa lebih dalam dan tidak monoton.

Kesimpulan: Jepang Tetap Jadi “Pasar Emas”

Arknights: Endfield membuktikan satu hal penting dalam industri game:

Jumlah pemain tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan.

Dengan ARPU tinggi dan loyalitas kuat, Jepang kembali menunjukkan statusnya sebagai pasar paling menguntungkan untuk game berbasis gacha.

Bagi developer, ini jadi sinyal jelas:

menarik banyak pemain itu penting, tapi membangun pemain yang mau bertahan dan belanja jauh lebih berharga.