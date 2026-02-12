Bandar Lampung (Lampost.co) — Industri gim global dikejutkan dengan pencapaian luar biasa dari Arknights: Endfield. Hanya dalam waktu dua minggu sejak peluncuran globalnya pada 22 Januari 2026, gim besutan Hypergryph ini dilaporkan telah meraup pendapatan fantastis sebesar 1,2 miliar yuan atau setara dengan Rp2,7 triliun di semua platform.

Keberhasilan ini menempatkan Arknights: Endfield sebagai judul gim bergaya anime pertama di tahun 2026 yang menembus angka satu miliar yuan dalam waktu singkat. Menariknya, data menunjukkan bahwa mayoritas pendapatan gim ini tidak hanya berasal dari perangkat mobile. Sebaliknya, ternyata didominasi oleh pemain di PC dan PlayStation 5. Mereka menyumbang sekitar 60 hingga 70 persen dari total transaksi.

Peluncuran Mode Endgame Umbral Monument

Tepat hari ini, Kamis, 12 Februari 2026, para pemain yang dikenal dengan sebutan Endmin secara resmi dapat mengakses konten tantangan akhir atau endgame perdana yang bertajuk Umbral Monument. Update ini hadir sebagai bentuk komitmen pengembang dalam menyediakan konten berkelanjutan pasca-rilis.

Seri pertama dari tantangan ini, Those Forsaken by the Land, mulai dibuka pada pukul 12.00 siang waktu server. Mode Umbral Monument menawarkan mekanisme pertempuran yang jauh lebih sulit dibandingkan misi cerita utama. Pada mode ini, pemain dituntut untuk mengoptimalkan rotasi empat karakter dalam tim serta memaksimalkan strategi pembangunan basis industri.

Event Monumental Etching dan Hadiah Eksklusif

Bersamaan dengan dibukanya Umbral Monument, pemain juga dapat mengikuti event terbatas bertajuk Monumental Etching. Event ini memberikan kesempatan bagi para pemain untuk mendapatkan material langka seperti Oroberyl, T-Creds, dan Advanced Cognitive Carrier.

Pihak Gryphline selaku penerbit internasional menjelaskan bahwa tantangan ini dibagi menjadi dua tingkat kesulitan: Normal Mode dan Agony Mode. Pada tingkat Agony, penggunaan peralatan taktis tertentu akan dilarang. Dengan demikian, kemampuan murni pemain dalam menyusun komposisi tim dan eksekusi kombo menjadi kunci utama kemenangan.

Dominasi Teknologi dan Gameplay Strategis

Keberhasilan Endfield di awal tahun 2026 ini tidak terlepas dari kualitas visualnya yang memukau. Terutama setelah menjadi gim showcase pada peluncuran iPhone 17 Pro akhir tahun lalu. Selain itu, penggunaan mesin Unity yang mendapat modifitkasi memungkinkan gim ini berjalan mulus dengan fitur ray tracing pada perangkat konsol dan PC kelas atas.

Berbeda dengan pendahulunya yang mengusung genre tower defense, Endfield membawa pengalaman RPG aksi 3D dengan elemen manajemen pabrik otomatis. Sebagai tambahan, fitur zipline dan jaringan logistik antar-wilayah di planet Talos-II menjadi salah satu aspek yang paling banyak pujian dari komunitas pemain. Hal ini karena memberikan kedalaman strategi yang unik.

Bagi para pemain yang baru memulai perjalanan, versi 1.0 saat ini masih menghadirkan spanduk karakter (banner) unggulan seperti Laevatain dan Yvonne. Dengan rilisnya konten Umbral Monument hari ini, para analis industri memprediksi tren positif pendapatan Arknights: Endfield akan terus berlanjut. Ini sepertinya akan terjadi hingga update versi 1.1 yang hadir pada Maret mendatang.