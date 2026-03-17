Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki Maret 2026, lanskap konektivitas di Indonesia telah berubah total. Pasca peresmian spektrum 6 GHz oleh pemerintah di awal 2025, adopsi Wi-Fi 7 kini mencapai titik puncaknya. Bagi para gamer dan profesional yang membutuhkan latensi nol, ASUS Republic of Gamers (ROG) menghadirkan duet maut: router ROG Rapture GT-BE98 dan adapter ROG USB-BE92. Berikut adalah ulasan lengkapnya.

ROG Rapture GT-BE98: Monster Quad-Band dengan Kecepatan 25 Gbps

ROG Rapture GT-BE98 bukan sekadar router, melainkan pusat komando jaringan masa depan. Sebagai router gaming quad-band Wi-Fi 7 pertama di dunia, perangkat ini membawa spesifikasi yang masih sulit tertandingi di tahun 2026.

Desain dan Build Quality

Masih mempertahankan estetika ikonik ROG dengan delapan antena eksternal yang kokoh dan pencahayaan Aura RGB, router ini dirancang untuk pembuangan panas maksimal. Di panel belakang, tersedia dua port 10 Gbps dan empat port 2.5 Gbps, memberikan fleksibilitas untuk perangkat NAS atau PC high-end dengan bandwidth jumbo.

Fitur Unggulan Wi-Fi 7

Keunggulan utama GT-BE98 terletak pada dukungan saluran 320 MHz di pita 6 GHz. Dengan teknologi 4096-QAM, transmisi data menjadi 20 persen lebih padat dibandingkan Wi-Fi 6. Fitur yang paling terasa dampaknya di tahun 2026 adalah Multi-Link Operation (MLO), yang memungkinkan perangkat terhubung ke beberapa pita frekuensi (2.4GHz, 5GHz, dan 6GHz) secara bersamaan untuk stabilitas tanpa putus.

ROG USB-BE92: Upgrade Wi-Fi 7 Instan Tanpa Bongkar PC

Banyak pengguna memiliki laptop gaming atau PC produksi 2023-2024 yang belum mendukung Wi-Fi 7 secara bawaan. Di sinilah ROG USB-BE92 menjadi pahlawan. Adapter USB Wi-Fi 7 tri-band ini memberikan solusi plug-and-play yang sangat efisien.

Performa Portabel

Meskipun ukurannya ringkas, USB-BE92 mendukung kecepatan hingga 6.500 Mbps. Dengan dukungan pita 6 GHz, adapter ini mampu menghindari kemacetan jaringan nirkabel yang sering terjadi di apartemen atau area padat penduduk di Jakarta.

Konektivitas Fleksibel

ASUS menyertakan cradle khusus dengan konektor USB-A dan USB-C, memungkinkan penempatan adapter di posisi dengan sinyal terbaik. Fitur keamanan WPA3 terbaru menjamin enkripsi data tetap aman di tengah ancaman siber yang kian kompleks di tahun 2026.

Pengalaman Penggunaan: Gaming dan Streaming 8K

Dalam pengujian kami menggunakan koneksi fiber optik 2 Gbps yang kini mulai umum di kota besar, kombinasi GT-BE98 dan USB-BE92 menunjukkan latensi (ping) yang stabil di angka 1-3ms untuk server lokal. Untuk streaming konten 8K tanpa kompresi, tidak ada gejala buffering sama sekali, berkat efisiensi spektrum 6 GHz yang sangat luas.

Spesifikasi Teknis Utama

ROG Rapture GT-BE98: Quad-band Wi-Fi 7, Kecepatan hingga 25.000 Mbps, Dual 10G Ports, 320MHz Bandwidth, ASUS AiMesh Support.

ROG USB-BE92: Tri-band (2.4/5/6 GHz), Kecepatan hingga 6.500 Mbps, Antarmuka USB 3.2 Gen 1, Dukungan MLO dan 4K-QAM.

Kesimpulan dan Harga Maret 2026

Investasi pada ekosistem Wi-Fi 7 ASUS di tahun 2026 adalah langkah cerdas bagi mereka yang menginginkan infrastruktur digital jangka panjang. GT-BE98 adalah router terbaik untuk rumah pintar yang haus data, sementara USB-BE92 adalah solusi upgrade termudah bagi perangkat lama.

Harga Estimasi (Pasar Indonesia Maret 2026):

– ROG Rapture GT-BE98: Sekitar Rp11.500.000 – Rp12.500.000.

– ROG USB-BE92: Sekitar Rp2.800.000 – Rp3.200.000.

Kedua perangkat ini telah tersedia melalui distributor resmi ASUS Indonesia dan toko daring terkemuka dengan garansi penuh selama 3 tahun.