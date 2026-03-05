Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki kuartal pertama tahun 2026, ASUS kembali menggebrak pasar komponen PC dengan meluncurkan lini terbaru mereka, ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo. Motherboard berbasis chipset AMD B850 ini hadir sebagai jawaban bagi para gamer dan kreator konten. Mereka menginginkan performa kelas atas tanpa harus merogoh kocek sedalam seri X870.

Varian Neo ini bukan sekadar pembaruan estetika. ASUS menyuntikkan berbagai teknologi mutakhir yang memastikan kompatibilitas penuh dengan jajaran prosesor AMD Ryzen 9000 Series. Selain itu, motherboard ini mendukung memori DDR5 yang jauh lebih kencang dibandingkan generasi sebelumnya.

Desain dan Ketahanan Daya yang Tangguh

Secara visual, ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo mempertahankan identitas futuristik khas Republic of Gamers dengan dominasi warna gelap. Ada juga aksen pencahayaan Aura Sync RGB yang minimalis namun tajam. Di balik tampilannya, motherboard ini dibekali dengan sistem penyaluran daya 16+2+2 power stages. Masing-masing mampu menangani arus hingga 80A.

Konfigurasi VRM yang masif ini didukung oleh heatsink berukuran besar guna memastikan suhu tetap terjaga stabil. Bahkan saat menjalankan beban kerja AI PC yang berat atau sesi gaming maraton, motherboard ini tetap stabil. Selain itu, penggunaan Dual ProCool Power Connectors juga memberikan jaminan aliran listrik yang lebih presisi ke CPU.

Konektivitas WiFi 7 dan Kecepatan PCIe 5.0

Salah satu nilai jual utama dari seri Neo ini adalah integrasi standar WiFi 7. Teknologi nirkabel generasi terbaru ini menawarkan bandwidth hingga 160MHz dan kecepatan transfer data yang diklaim mencapai 2,4 kali lebih cepat dibandingkan WiFi 6. Hal ini menjadi krusial di tahun 2026. Di mana latensi rendah dalam cloud gaming dan streaming resolusi 8K sudah menjadi kebutuhan standar.

Untuk sektor penyimpanan dan grafis, ASUS tidak berkompromi. Motherboard ini menyediakan slot PCIe 5.0 x16 yang siap menampung kartu grafis masa depan. Selain itu, terdapat dua slot M.2 yang telah mendukung antarmuka PCIe 5.0. Hal ini memungkinkan kecepatan baca-tulis SSD hingga 16 GB/s, serta dua slot tambahan berbasis PCIe 4.0.

Optimasi Berbasis Kecerdasan Buatan (AI)

Sebagai perangkat yang lahir di era keemasan AI PC, ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo dilengkapi dengan paket fitur cerdas terbaru:

AI Cooling II: Menyeimbangkan termal dan akustik secara otomatis hanya dengan satu klik.

AI Networking II: Mengoptimalkan prioritas bandwidth secara real-time untuk meminimalkan lag saat bermain game online.

AI Cache Boost: Teknologi terbaru yang memaksimalkan efisiensi cache prosesor untuk mendongkrak performa aplikasi produktivitas.

Fitur Ramah DIY (Do-It-Yourself)

ASUS terus memanjakan para perakit PC dengan fitur Q-Design. ROG Strix B850-F Neo dilengkapi dengan PCIe Slot Q-Release Slim yang memudahkan pelepasan kartu grafis besar tanpa harus menekan tuas yang sulit dijangkau. Tidak ketinggalan, fitur M.2 Q-Latch dan Q-Antenna memudahkan pemasangan komponen tanpa membutuhkan alat bantu tambahan.

Estimasi Harga dan Ketersediaan

Di pasar global, ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo dibanderol dengan kisaran harga 315 hingga 330 Euro. Untuk pasar Indonesia, motherboard ini diperkirakan akan tersedia di jaringan retail resmi pada pertengahan Maret 2026. Estimasi harga di kisaran Rp5.700.000 hingga Rp6.200.000.

Dengan kombinasi fitur masa depan seperti WiFi 7, dukungan RAM DDR5 hingga kecepatan 9000+ MT/s (OC), serta ekosistem ROG yang matang, motherboard ini menjadi investasi yang sangat masuk akal. Hal ini penting bagi pengguna yang ingin membangun sistem AM5 jangka panjang.