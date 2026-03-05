Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki tahun 2026, standar PC enthusiast telah bergeser jauh ke arah integrasi AI dan sistem pendinginan yang lebih masif. Di puncak piramida komponen high-end, ASUS ROG Crosshair X870E Glacial masih memegang takhta sebagai motherboard paling prestisius bagi pengguna platform AMD AM5. Motherboard ini dirancang khusus untuk para kreator dan overclocker. Ini bukan sekadar papan sirkuit. Sebaliknya, ini adalah karya seni teknologi yang menggabungkan estetika dengan performa mentah.

Isu terbaru di Maret 2026 menyebutkan bahwa permintaan terhadap seri Glacial melonjak tajam. Hal ini terjadi menyusul rilisnya update firmware AGESA terbaru yang memungkinkan efisiensi daya lebih baik pada prosesor seri Ryzen 9000X3D.

Desain Monoblock Ikonik dan Pendinginan Ekstrem

Fitur utama yang membuat seri Glacial berbeda dari seri Hero atau Gene adalah kehadiran Full Integrated Monoblock. Dikembangkan bersama pakar pendingin cair global, monoblock ini mendinginkan tiga komponen krusial sekaligus:

Prosesor (CPU): Mendukung penuh arsitektur Zen 5 dan persiapan untuk Zen 6.

Voltage Regulator Modules (VRM): Fase daya 18+2+2 yang mampu menangani beban kerja workstation berat tanpa panas berlebih.

Slot M.2 Utama: Memastikan SSD PCIe 5.0 Anda tidak mengalami thermal throttling saat melakukan transfer data masif.

Konektivitas Masa Depan: WiFi 7 dan USB4

Di tahun 2026, kecepatan internet dan transfer data nirkabel menjadi kebutuhan mutlak. ROG Crosshair X870E Glacial sudah dilengkapi dengan teknologi WiFi 7 yang mampu mencapai latensi hampir nol, menjadikannya standar baru bagi gamer kompetitif dan streamer 8K. Selain itu, motherboard ini memiliki dua port USB4 dengan bandwidth 40Gbps yang mendukung output display hingga dua monitor 4K secara bersamaan melalui satu kabel.

Fitur Unggulan AI di Tahun 2026

ASUS menyematkan kecerdasan buatan tingkat lanjut pada BIOS seri X870E ini. Beberapa fitur AI menjadi peristiwa terbaru dalam update firmware Maret 2026.

1. AI Overclocking 2.0

Sistem ini sekarang mampu memprediksi kestabilan sistem berdasarkan suhu ruangan dan kualitas silikon CPU secara real-time, memberikan peningkatan clock speed yang jauh lebih agresif namun tetap aman untuk penggunaan 24/7.

2. Dynamic OC Switcher untuk NPU

Dengan maraknya aplikasi berbasis AI lokal di Windows 12, motherboard ini dapat secara cerdas memindahkan beban kerja antara core CPU tradisional dan Unit Pemrosesan Neural (NPU). Hal ini dilakukan untuk efisiensi energi yang maksimal.

3. NitroPath DRAM Technology

Slot RAM pada X870E Glacial telah mendapatkan penguatan untuk mendukung modul DDR5 dengan kecepatan hingga 8400+ MT/s (Overclocked). Teknologi ini meminimalkan gangguan sinyal. Dengan demikian, teknologi tersebut memastikan stabilitas memori di angka frekuensi yang sangat tinggi.

Ketersediaan dan Harga di Pasar Indonesia

Per Maret 2026, harga ROG Crosshair X870E Glacial kisaran Rp18.500.000 hingga Rp20.000.000 di retailer resmi Indonesia. Meskipun harganya setara dengan satu unit motor matic entry-level, ketersediaan stok di distributor lokal sangat terbatas karena tingginya minat kolektor dan modder PC yang ingin membangun sistem custom loop bertema “Crystal White” yang sedang tren di tahun ini.

Bagi Anda yang berencana membangun PC impian tanpa kompromi di pertengahan 2026, motherboard ini adalah fondasi terbaik yang bisa Anda dapatkan untuk ekosistem AMD.