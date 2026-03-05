Bandar Lampung (Lampost.co) — Dunia game role-playing (RPG) kembali bergejolak. Hari ini, Kamis, 5 Maret 2026, raksasa pengembang asal Jepang, Bandai Namco Entertainment, dijadwalkan akan mengungkap proyek RPG terbaru yang selama ini disimpan rapat. Pengumuman ini menjadi salah satu momen yang paling dinantikan oleh komunitas JRPG global di kuartal pertama tahun 2026.

Melalui unggahan singkat di media sosial resminya, Bandai Namco merilis sebuah teaser bertajuk “A Serenity Soon to be Disturbed”. Video berdurasi singkat tersebut memperlihatkan lanskap hijau yang memukau, reruntuhan menara kuno, dan sekilas karakter bergaya anime yang membawa pedang serta perisai merah di punggungnya. Visual ini memicu spekulasi liar mengenai identitas game tersebut.

Sinyal Kuat Penerus Tales of Arise

Banyak analis industri dan penggemar meyakini bahwa pengumuman ini adalah seri utama (mainline) terbaru dari waralaba “Tales of”. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa fakta krusial yang berkembang hingga Maret 2026:

Jeda Lima Tahun: Sejak perilisan Tales of Arise pada 2021, para penggemar telah menanti selama lima tahun untuk entri utama berikutnya. Pola ini serupa dengan jarak waktu antara seri-seri besar sebelumnya.

Aset Visual: Karakter yang ditampilkan dalam teaser memiliki estetika yang sangat identik dengan desain karakter khas tim internal Bandai Namco yang menangani seri Tales.

Momentum Remaster: Hanya satu minggu yang lalu, pada 27 Februari 2026, Bandai Namco baru saja merilis Tales of Berseria Remastered untuk konsol generasi sekarang dan PC. Langkah ini sering dianggap sebagai pemanasan sebelum pengumuman judul besar.

Bukan Elden Ring 2, Tapi Proyek Ambisius

Meski sempat muncul rumor bahwa ini berkaitan dengan Elden Ring 2, para pakar teknologi memastikan hal tersebut sangat kecil kemungkinannya. Sejak FromSoftware mengambil alih hak merek dagang Elden Ring sepenuhnya pada akhir 2025, setiap pengumuman terkait sekuel tersebut diprediksi akan dilakukan secara mandiri oleh FromSoftware, bukan melalui teaser bertema anime dari Bandai Namco.

Berdasarkan informasi dari laman rating, proyek misterius ini telah mendapatkan klasifikasi “T” (Teen) dengan deskripsi yang mencantumkan unsur kekerasan dan darah. Hal ini menandakan bahwa Bandai Namco tetap mempertahankan nuansa cerita yang dewasa dan emosional, sebuah standar yang telah mereka tetapkan melalui Tales of Arise dan Scarlet Nexus.

Dukungan Konsol Generasi Baru dan Nintendo Switch 2

Peristiwa terbaru yang menarik perhatian adalah munculnya spekulasi soal platform game ini. Banyak pihak menduga RPG tersebut akan menjadi judul utama yang dioptimalkan untuk perangkat Nintendo Switch 2. Konsol baru itu sendiri baru meluncur pada awal tahun ini.

Dengan peningkatan hardware pada 2026, Bandai Namco diperkirakan mampu menghadirkan kualitas visual yang lebih tinggi. Bahkan, kualitasnya diharapkan bisa mendekati standar konsol generasi terbaru. Semua itu tetap hadir dalam format portabel.

Sementara itu, video pengumuman lengkap dijadwalkan tayang di kanal YouTube resmi Bandai Namco. Penayangan perdana berlangsung pada pukul 15.00 PT. Bagi penonton di Indonesia, waktu tersebut jatuh pada Jumat, 6 Maret 2026 pukul 06.00 WIB.

Bagi penggemar JRPG di Indonesia, momen ini sangat dinantikan. Pengumuman tersebut akan menjawab banyak spekulasi. Apakah “Ketenangan yang Terganggu” ini menjadi awal mahakarya baru, atau justru kebangkitan IP klasik yang lama ditunggu.