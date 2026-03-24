Bandar Lampung (Lampost.co) — Setelah lebih dari satu dekade mewarnai jagat gim tembak-menembak (FPS) dengan tema unik kepolisian, Battlefield Hardline kini bersiap memasuki masa purnabakti. Electronic Arts (EA) secara resmi mengumumkan rencana penghentian dukungan layanan online dan penghapusan gim tersebut dari toko digital (delisting) untuk platform konsol generasi sebelumnya.

Jadwal Penting Delisting dan Penutupan Server

Berdasarkan pengumuman resmi dari EA, proses penghentian layanan Battlefield Hardline akan dilakukan dalam dua tahap utama pada tahun 2026 ini:

22 Mei 2026: Gim Battlefield Hardline beserta seluruh konten tambahan (DLC) akan ditarik dari toko digital PlayStation Store (PS4) dan Xbox Store (Xbox One). Setelah tanggal ini, pemain tidak lagi dapat membeli gim tersebut secara digital.

22 Juni 2026: Seluruh server multiplayer online untuk versi PlayStation 4 dan Xbox One akan dimatikan secara permanen. Pemain tidak akan bisa lagi mengakses mode kompetitif online yang menjadi ciri khas seri ini.

Nasib Pemain PC dan Mode Single-Player

Kabar baik bagi komunitas pemain di platform PC, EA mengonfirmasi bahwa penutupan server ini hanya berdampak pada versi konsol. Versi PC dari Battlefield Hardline tetap akan tersedia dan layanan online-nya akan terus beroperasi hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Selain itu, bagi pemain di PS4 dan Xbox One yang sudah memiliki gim ini (baik fisik maupun digital), mode kampanye cerita tunggal (single-player) tetap dapat dimainkan meskipun server telah ditutup. Hal ini memberikan kesempatan bagi penggemar untuk tetap menikmati narasi drama kriminal ala serial televisi yang diusung oleh mendiang studio Visceral Games.

Kaitan dengan Masa Depan Battlefield

Langkah EA dalam menutup server gim lama ini dinilai sebagai upaya efisiensi sumber daya menjelang peluncuran seri Battlefield terbaru yang sangat dinantikan. Berdasarkan laporan fiskal terbaru, EA menargetkan peluncuran entri Battlefield berikutnya (sering disebut sebagai Battlefield 2026) sebelum 31 Maret 2026.

Menariknya, meskipun Hardline akan ditutup di konsol, warisannya diprediksi akan tetap hidup. Bocoran dari fase playtest Battlefield terbaru menunjukkan adanya rencana untuk menghadirkan kembali map ikonik dari Hardline, seperti Downtown, dalam versi remaster sebagai bagian dari konten nostalgia bagi para penggemar setia.

Mengenang Battlefield Hardline

Dirilis pertama kali pada Maret 2015, Battlefield Hardline menjadi eksperimen berani dalam waralaba Battlefield. Seri ini biasanya berfokus pada perang militer skala besar. Namun, Hardline mengambil arah berbeda. Gim ini mengusung tema pertempuran antara polisi dan perampok.

Hardline juga menghadirkan mode permainan yang segar. Di antaranya Heist dan Blood Money. Kedua mode ini menuntut strategi yang berbeda dari seri utama. Meski sempat menuai perdebatan saat rilis, gim ini tetap bertahan. Dalam 11 tahun terakhir, Hardline berhasil membangun komunitas yang loyal.

Bagi para pemburu trofi dan pencapaian di konsol, waktu yang tersisa kini semakin terbatas. Hingga Juni 2026 menjadi kesempatan terakhir. Pemain bisa menyelesaikan tantangan multiplayer. Setelah itu, dukungan online akan berakhir selamanya.