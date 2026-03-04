Bandar Lampung (Lampost.co) — Dunia industri video game kembali diguncang kabar besar di awal Maret 2026 ini. Seri hack-and-slash ikonik, Bayonetta, dikabarkan tengah memasuki babak baru yang sangat ambisius. Berdasarkan bocoran dari leaker ternama “a9vg” di forum Baidu Tieba (yang sering disebut sebagai Reddit-nya China), PlatinumGames dilaporkan telah “mengambil alih” atau membeli kembali hak kekayaan intelektual (IP) Bayonetta sepenuhnya.

Nampaknya rumor ini bukan sekadar isapan jempol belaka. Leaker tersebut memiliki rekam jejak yang sangat kredibel setelah sebelumnya sukses membocorkan detail akurat mengenai peluncuran Ninja Gaiden 4 yang rilis tahun lalu. Jika informasi ini valid, maka masa depan sang Umbra Witch tidak lagi akan bergantung pada kebijakan eksklusivitas pihak ketiga.

Remake dan Reboot dengan Unreal Engine 5

Poin paling menarik dari bocoran ini adalah penggunaan Unreal Engine 5 (UE5) sebagai basis pengembangan proyek masa depan Bayonetta. Selama ini, seri Bayonetta dikenal menggunakan engine internal PlatinumGames yang sangat dioptimalkan untuk perangkat Nintendo. Namun, perpindahan ke UE5 menandakan lompatan visual “Next-Gen” yang drastis.

Bocoran tersebut merinci tiga proyek besar yang sedang dikerjakan:

Bayonetta 1 Remake: Bukan sekadar remaster biasa, proyek ini disebut memiliki skala perubahan visual setara dengan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Fokus utamanya adalah peningkatan model karakter dan tekstur lingkungan agar sesuai dengan standar konsol tahun 2026.

Bukan sekadar remaster biasa, proyek ini disebut memiliki skala perubahan visual setara dengan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Fokus utamanya adalah peningkatan model karakter dan tekstur lingkungan agar sesuai dengan standar konsol tahun 2026. Seri Mainline Baru (Bayonetta 4/Reboot): Proyek ini dikabarkan telah dikembangkan selama dua tahun dengan anggaran fantastis yang setara dengan game AAA kelas atas seperti Final Fantasy XVI.

Proyek ini dikabarkan telah dikembangkan selama dua tahun dengan anggaran fantastis yang setara dengan game AAA kelas atas seperti Final Fantasy XVI. Metal Gear Rising: Revengeance Remake: Di luar Bayonetta, leaker tersebut juga menyebut PlatinumGames tengah menyiapkan remake untuk judul populer ini, juga menggunakan Unreal Engine 5.

Kembalinya IP ke Tangan Kreator

Selama ini, status kepemilikan Bayonetta tergolong rumit. Sega memegang hak IP utamanya. Nintendo mendanai pengembangan Bayonetta 2 dan 3.

Rumor Maret 2026 menyebut PlatinumGames telah mencapai kesepakatan dengan Sega. Mereka dikabarkan membeli kembali hak game pertama. Langkah ini membuka peluang rilis ulang secara multi-platform. Versinya disebut bisa hadir di PS5, Xbox Series terbaru, dan PC. Tanpa batasan eksklusivitas.

Meski begitu, hak Bayonetta 2 dan 3 kemungkinan tetap di tangan Nintendo. Kontrak pendanaannya disebut bersifat permanen. Namun, kepemilikan IP dasar memberi ruang gerak lebih luas. PlatinumGames bisa melakukan reboot di masa depan.

Kapan Akan Diumumkan?

Berdasarkan tren industri dan jadwal pengembangan yang bocor, pengumuman resmi dari PlatinumGames diprediksi akan dilakukan pada akhir tahun 2026. Target peluncuran untuk Bayonetta Remake diperkirakan pada tahun 2027, sementara entri utama barunya baru akan menyapa penggemar pada awal 2028.

Hingga berita ini diturunkan, PlatinumGames dan Sega belum memberi pernyataan resmi. Antusiasme penggemar sudah tidak terbendung di seluruh dunia.

Visual ultra-realistis Unreal Engine 5 menjanjikan lompatan besar. Aksi lincah Bayonetta tetap menjadi daya tarik utama. Kombinasi ini berpotensi mencetak pencapaian teknis besar. Proyek tersebut bisa menjadi salah satu yang terbesar di dekade ini.