Bandar Lampung (Lampost.co) — Industri game indie di tahun 2026 kembali melahirkan judul yang memicu perdebatan sekaligus rasa penasaran luar biasa. Berjudul “Become”, game garapan developer Valentin Wirth ini mendadak viral di platform Steam karena premisnya yang sangat tidak biasa. Dalam game ini, pemain berperan sebagai satu dari jutaan sperma dalam perlombaan epik menciptakan kehidupan baru.

Simulasi Mikrokosmos yang Menantang

Dalam Become, pemain tidak mengendalikan prajurit atau pahlawan super, melainkan seorang “spermatozoon”. Misi utamanya adalah menavigasi lingkungan mikrokosmos yang berbahaya di dalam sistem reproduksi manusia. Genre utamanya adalah action-adventure. Selain itu, game ini mengusung elemen racing dan survival. Become menuntut ketangkasan pemain untuk berenang melawan arus dan menghindari rintangan biologis. Di samping itu, pemain harus bersaing dengan jutaan “peserta” lainnya.

Developer Valentin Wirth merancang game ini dengan durasi cerita sekitar 2 hingga 3 jam. Meski terdengar singkat, setiap detiknya diisi dengan ketegangan tinggi. Pemain harus mengumpulkan nutrisi seperti gula dan protein untuk meningkatkan kecepatan (dash). Hal ini diperlukan agar tetap menjadi yang terdepan menuju sel telur.

Visual Realistis dan Atmosfer yang Imersif

Salah satu yang membuat Become menonjol di tahun 2026 adalah kualitas visualnya. Meski dikembangkan oleh tim kecil, game ini menggunakan grafis 3D yang sangat halus dan sinematik. Penggambaran dunia mikroskopis dibuat sedemikian rupa sehingga terasa asing namun nyata. Gambaran ini menyerupai petualangan di planet luar angkasa namun terjadi di dalam tubuh manusia.

Pemain akan merasakan sensasi berenang di lingkungan “underwater” yang penuh dengan efek pencahayaan dinamis. Penggunaan kamera perspektif orang ketiga (third-person) memberikan sudut pandang yang luas bagi pemain. Dengan demikian, pemain dapat melihat ribuan pesaing lainnya yang bergerak secara simultan. Hal tersebut menciptakan atmosfer kompetisi yang intens.

Antara Edukasi dan Humor

Meskipun premisnya terdengar berisiko dan nyeleneh, Become dipuji karena mampu menyeimbangkan unsur edukasi dan hiburan. Valentin Wirth menekankan bahwa game ini memberikan gambaran tentang proses biologis reproduksi dengan cara yang tidak vulgar. Humor tetap disisipkan melalui interaksi dan narasi singkat, namun inti dari game ini adalah tentang perjuangan untuk eksistensi.

Game ini juga menyediakan fitur kustomisasi dasar, memungkinkan pemain untuk memberikan sedikit identitas pada karakter spermanya sebelum memulai perjalanan hidup dan mati tersebut. Dukungan Steam Achievements juga sudah tersedia. Ini untuk bagi mereka yang berhasil memenangkan kompetisi “satu banding jutaan” ini.

Ketersediaan di Steam 2026

Saat ini, Become sudah terdaftar secara resmi di Steam dengan rencana rilis penuh pada tahun 2026. Kehadiran game ini membuktikan bahwa kreativitas pengembang indie tetap menjadi motor penggerak inovasi di industri game. Bahkan dengan topik yang selama ini tabu untuk sebuah simulasi petualangan.

Bagi Anda yang mencari pengalaman gaming yang benar-benar berbeda dari biasanya di tahun 2026, Become adalah judul wajib. Game ini harus masuk ke dalam daftar wishlist Anda.

Detail Informasi Game:

Judul: Become

Developer: Valentin Wirth

Platform: PC (Steam)

Tanggal Rilis: 2026

Genre: Action-Adventure, Survival, Racing, Education