Bandar Lampung (Lampost.co) — Di tengah menjamurnya aplikasi desain digital, banyak pengguna Windows masih mencari satu hal sederhana: aplikasi menggambar yang ringan, presisi, dan benar-benar nyaman dipakai dengan stylus. Di sinilah Sketchable Plus diam-diam mencuri perhatian.

Dirancang khusus untuk perangkat Windows—terutama yang sudah mendukung layar sentuh seperti Surface—aplikasi ini bukan sekadar tempat mencoret ide. Ia berkembang menjadi ruang kerja digital yang serius bagi ilustrator, desainer, hingga hobiis yang ingin naik level.

Menariknya, banyak fitur kuat di dalamnya justru jarang diketahui pengguna. Padahal, fitur-fitur ini bisa membuat proses menggambar terasa jauh lebih cepat, rapi, dan profesional.

14 Fitur Sketchable Plus yang Jarang Disadari

1. Layer Tanpa Batas

Tak perlu khawatir soal batasan layer. Kamu bisa memisahkan setiap elemen gambar dengan leluasa, membuat proses revisi jauh lebih mudah.

2. Custom Brush Sesuai Gaya

Setiap ilustrator punya karakter. Di sini, kamu bisa mengatur brush mulai dari tekstur, ukuran, hingga tekanan agar benar-benar sesuai gaya gambar.

3. Precision Mode untuk Detail Halus

Saat mengerjakan detail kecil, mode ini membantu garis jadi lebih stabil dan akurat.

4. Dukungan Sensitivitas Stylus

Respons tekanan stylus terasa natural, membuat pengalaman menggambar lebih mendekati media tradisional.

5. Ruler & Shape Tool

Butuh garis lurus atau bentuk geometris? Semua bisa dibuat cepat tanpa ribet.

6. Color Picker Lebih Mendalam

Pemilihan warna tidak sekadar dasar—kamu bisa mengatur gradasi hingga transparansi secara detail.

7. Clip Layers yang Rapi

Menggambar tanpa keluar garis jadi lebih mudah berkat fitur ini.

8. Mirror Drawing Otomatis

Cocok untuk ilustrasi simetris seperti karakter atau desain logo.

9. Rekam Proses (Time-lapse)

Setiap goresan bisa direkam dan dijadikan video—pas untuk portofolio atau konten media sosial.

10. Auto Save Aman

Tak perlu panik kehilangan karya. Sistem penyimpanan otomatis menjaga progres tetap aman.

11. Zoom Super Halus

Perbesar gambar hingga detail terkecil tanpa pecah—penting untuk finishing.

12. Dukungan Banyak Format File

Mulai dari PNG, JPG, hingga format lain bisa diimpor dan diekspor dengan mudah.

13. Gesture Shortcut

Cukup dengan sentuhan jari untuk undo, redo, atau zoom—lebih cepat tanpa banyak klik.

14. Kanvas Fleksibel

Ukuran kanvas bisa disesuaikan bebas, dari sketsa kecil hingga poster besar.

Kesimpulan

Pada akhirnya, Sketchable Plus bukan hanya aplikasi menggambar biasa. Ia menawarkan pengalaman yang terasa ringan, tetapi punya kedalaman fitur yang sering kali baru terasa setelah digunakan lebih jauh.

Bagi pengguna Windows yang ingin serius di dunia ilustrasi digital, aplikasi ini bisa jadi “alat diam-diam” yang membuat karya terlihat jauh lebih profesional—tanpa harus beralih ke software yang lebih kompleks.