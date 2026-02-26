Bandar Lampung (Lampost.co) — Dunia gaming Asia Tenggara tengah bersiap menyambut salah satu gelaran komunitas terbesar tahun ini. Cabal Fest 2026 secara resmi dikonfirmasi akan diselenggarakan di Thailand pada Mei 2026 mendatang. Festival ini menjadi ajang puncak untuk merayakan solidaritas pemain setelah berakhirnya kompetisi regional yang berlangsung sangat sengit.

Pengumuman ini menyusul berakhirnya event komunitas berskala besar, The 4 Houses: Legacy War, yang baru saja ditutup pada akhir Februari 2026. Kompetisi yang melibatkan empat faksi besar—Thalassor, Emberfang, Stormgaze, dan Sunscale—telah menyatukan ribuan pemain dari berbagai negara di Asia Tenggara dalam koordinasi kreativitas dan strategi in-game selama tiga bulan terakhir.

Puncak Perayaan Pasca Legacy War

Cabal Fest Thailand 2026 dirancang sebagai pertemuan tatap muka bagi para pemain terbaik, tokoh komunitas, dan para penggemar setia MMORPG legendaris ini. Thailand dipilih sebagai tuan rumah karena basis pemainnya yang sangat aktif dan solid. Gelaran ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Cabal Online sebagai gim dengan ekosistem komunitas paling berkelanjutan di kawasan ini.

Dominasi House Sunscale sebagai Overlord

Salah satu sorotan utama dalam festival bulan Mei nanti adalah penobatan resmi faksi Sunscale. Mereka berhasil meraih gelar Overlord dalam Legacy War 2026. Melalui proyek Formation Assemble yang fenomenal, para anggota House Sunscale menunjukkan koordinasi visual dan loyalitas tingkat tinggi yang melampaui standar kompetisi biasa.

Sebagai bentuk apresiasi, anggota faksi pemenang kabarnya akan menerima penghargaan eksklusif dalam acara tersebut. Festival ini juga akan menampilkan berbagai aktivitas menarik, mulai dari pengumuman peta jalan (roadmap) konten gim untuk sisa tahun 2026, hingga kompetisi antar-pemain secara langsung (PvP).

Agenda Besar Komunitas di Thailand

Bagi pemain asal Indonesia dan negara tetangga, Cabal Fest 2026 menjadi kesempatan langka. Mereka bisa bertemu langsung dengan pengembang. Mereka juga dapat berinteraksi dengan pemain dari berbagai negara.

Selain kompetisi, penyelenggara di Thailand menyiapkan banyak agenda. Akan ada stan merchandise eksklusif. Tersedia juga area demonstrasi. Area ini menampilkan fitur-fitur terbaru yang segera rilis di server global.

Hingga kini, komunitas pemain di media sosial terus memantau informasi terbaru. Fokus utama mereka adalah lokasi spesifik acara di Bangkok. Jadwal penjualan tiket juga sangat dinantikan.

Melihat antusiasme yang tinggi, pengamat industri membuat prediksi optimistis. Mereka menilai Cabal Fest 2026 berpotensi menjadi salah satu festival game paling ikonik pada kuartal kedua tahun ini.