Bandar Lampung (Lampost.co) — Peta persaingan industri game shooter semakin memanas. Activision bersama pengembang Treyarch melakukan langkah agresif untuk memperluas basis pemain Call of Duty: Black Ops 7. Melalui momentum peluncuran Season 2, para gamer kini diberikan akses cuma-cuma melalui periode Free Trial. Selain itu, ada dorongan progres cepat dengan bonus Double XP.

Langkah ini dipandang sebagai strategi jitu untuk menarik minat pemain baru sekaligus memanjakan komunitas veteran yang tengah menjajal konten terbaru di Season 2. Periode terbatas ini akan berlangsung hingga Senin, 9 Februari 2026. Kesempatan ini memberikan waktu yang cukup bagi pemain untuk merasakan atmosfer peperangan futuristik yang ditawarkan tahun ini.

Akses Tanpa Biaya ke Konten Premium

Berbeda dengan uji coba gratis sebelumnya, Free Trial kali ini terbilang sangat dermawan. Pemain yang belum memiliki lisensi penuh Black Ops 7 dapat mengakses lebih dari 25 peta Multiplayer. Termasuk di dalamnya adalah peta favorit baru seperti Torment dan Sake. Selain itu, ada kembalinya peta legendaris dari era klasik, Slums, yang telah mendapatkan sentuhan visual modern 2026.

Bagi penggemar mode kooperatif, Treyarch juga membuka gerbang menuju mode Zombies. Pemain bisa mencoba peta Mars Survival yang mencekam, serta menjajal mode Cursed Survival yang menjadi primadona baru di Season 2 ini. Kehadiran konten ini secara gratis memberikan gambaran utuh bagi calon pembeli sebelum memutuskan untuk merogoh kocek sekitar Rp1,1 juta untuk versi standar.

Maksimalisasi Progres dengan Double XP

Tidak hanya akses gratis, akhir pekan ini juga dirayakan dengan aktivasi Double XP secara global. Fitur ini berlaku bagi seluruh pemain, baik pengguna trial maupun pemilik game penuh. Dengan penggandaan poin pengalaman ini, pemain dapat membuka berbagai senjata, perk, dan Scorestreaks dua kali lebih cepat dari biasanya.

Ini adalah waktu yang tepat bagi para pemain untuk mengejar sistem Prestige. Apalagi di Season 2 ini, Treyarch memperkenalkan berbagai tantangan mingguan baru. Beberapa di antaranya menawarkan hadiah eksklusif berupa Relic Charms dan Ultra GobbleGum yang sangat diburu di mode Zombies.

Cara Mengikuti Uji Coba Gratis

Gamer di platform PlayStation 5, Xbox Series X/S, dan PC via Battle.net atau Steam dapat langsung mengunduh client Free Trial melalui toko aplikasi masing-masing. Bagi pengguna PC Game Pass, Black Ops 7 juga tetap tersedia sebagai bagian dari layanan langganan bulanan.

Mengingat besarnya ukuran file instalasi Call of Duty di tahun 2026 yang cukup masif, sangat disarankan bagi para pemain untuk segera melakukan proses unduh. Dengan begitu, mereka tidak kehilangan banyak waktu di periode Double XP yang akan berakhir pada 9 Februari mendatang pukul 10.00 PT atau tengah malam waktu Indonesia Barat.

Dengan kombinasi konten baru di Season 2 dan akses gratis ini, Black Ops 7 tampaknya akan mendominasi trafik server game FPS sepanjang akhir pekan ini. Hal ini membuktikan bahwa franchise Call of Duty masih memiliki taring yang tajam di pasar gaming global tahun 2026.