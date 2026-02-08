Bandar Lampung (Lampost.co) — Kabar gembira bagi para penggemar anime sepak bola di seluruh dunia. Bandai Namco Entertainment secara resmi telah mengumumkan kehadiran sekuel terbaru dari seri adaptasi manga legendaris karya Yoichi Takahashi, yang bertajuk Captain Tsubasa 2: World Fighters. Pengumuman ini disampaikan melalui ajang Nintendo Direct: Partner Showcase yang digelar pekan ini. Hal ini menandai kembalinya Tsubasa Ozora ke lapangan hijau digital. Kembalinya Tsubasa terjadi setelah penantian selama enam tahun.

Game ini dikembangkan oleh Tamsoft Corporation. Permainan ini merupakan penerus langsung dari kesuksesan Captain Tsubasa: Rise of New Champions yang dirilis pada 2020 lalu. Untuk versi tahun 2026 ini, pengembang menjanjikan pengalaman yang jauh lebih masif. Selain itu, pengalaman ini memiliki skala yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah waralaba Captain Tsubasa.

Revolusi Gameplay: Super Action Soccer Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah perubahan mekanisme permainan yang kini disebut sebagai Super Action Soccer. Berbeda dengan seri sebelumnya yang lebih berfokus pada simulasi olahraga tradisional, World Fighters akan mengubah pertandingan sepak bola menjadi pertempuran aksi yang mendebarkan. Pemain kini dapat melepaskan jurus super (super moves) tidak hanya untuk tendangan ke gawang, tetapi juga untuk teknik menggiring bola (dribbling), tekel (tackling), hingga operan (passing). Selain itu, sistem taktis baru diperkenalkan dalam duel satu lawan satu antara kiper dan penendang, memberikan ketegangan maksimal saat momen-momen krusial di depan gawang.