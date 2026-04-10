Bandar Lampung (Lampost.co) — Banyak pemain The Division Resurgence masih bertanya-tanya soal satu hal penting: apakah Specialization (class) bisa diganti?

Jawabannya: bisa. Bahkan, sistem di game ini tergolong fleksibel dibanding RPG lain. Anda bebas berpindah class tanpa harus mengorbankan progres yang sudah dibangun.

Fitur ini jadi salah satu keunggulan utama, terutama bagi pemain yang ingin mencoba berbagai gaya bermain tanpa harus membuat karakter baru.

Cara Ganti Specialization dengan Mudah

Mengganti Specialization di The Division Resurgence sebenarnya sangat sederhana.

Anda bisa langsung masuk ke menu Character, lalu pilih bagian Specialization untuk mengganti class sesuai kebutuhan.

Selain itu, pergantian juga bisa dilakukan melalui Base of Operations dengan mengakses Coordinator.

Tidak ada biaya yang dibutuhkan, dan prosesnya bisa dilakukan kapan saja—selama Anda tidak sedang berada dalam pertempuran.

Apakah Progres Akan Hilang?

Ini yang sering jadi kekhawatiran pemain. Tapi tenang, progres Anda tidak akan hilang.

Setiap Specialization memiliki sistem perkembangan sendiri. Artinya, level dan skill point yang sudah digunakan akan tetap tersimpan di class tersebut.

Saat Anda berpindah ke class lain, Anda hanya akan menggunakan progres dari class tersebut, bukan menghapus yang sebelumnya.

Dengan kata lain, semua build tetap aman dan bisa digunakan kembali kapan saja.

Skill Point Bisa Diatur Ulang

Menariknya lagi, skill point yang sudah digunakan bisa di-reset.

Ini memberi kebebasan bagi pemain untuk menyesuaikan build sesuai kebutuhan—baik untuk PvE, PvP, maupun mode co-op.

Sistem ini mendorong eksperimen tanpa risiko besar, karena Anda tidak perlu takut salah build.

Kenapa Sistem Ini Penting?

Berbeda dari banyak game lain yang “mengunci” class, The Division Resurgence justru memberi kebebasan penuh.

Anda bisa menyesuaikan Specialization berdasarkan situasi:

Saat solo: pilih damage tinggi agar cepat farming

Saat tim: gunakan tank atau support

Saat PvP: sesuaikan dengan strategi lawan

Fleksibilitas ini membuat gameplay terasa lebih dinamis dan tidak monoton.

Daftar Specialization dan Fungsinya

Setiap class punya peran yang jelas dan memengaruhi gaya bermain:

Demolitionist (DPS): fokus damage besar, cocok untuk pemain agresif

Vanguard (Tank): daya tahan tinggi, ideal untuk menahan serangan

Field Medic (Support): menjaga tim tetap hidup dengan healing

Sharpshooter (Marksman): unggul dalam serangan jarak jauh presisi

Memilih class yang tepat bisa jadi penentu kemenangan, terutama dalam mode tim.

Kesimpulan

The Division Resurgence menawarkan sistem Specialization yang fleksibel dan ramah pemain.

Anda bisa bebas ganti class kapan saja tanpa kehilangan progres, bahkan bisa mengatur ulang build sesuai kebutuhan.

Bagi pemain yang suka bereksperimen dan tidak ingin terjebak di satu gaya bermain, sistem ini jelas jadi nilai plus besar.