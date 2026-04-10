Bandar Lampung (Lampost.co) — Bagi sebagian pengguna Instagram, melihat Story orang lain tanpa ketahuan jadi hal yang cukup “menggoda”. Pasalnya, fitur Story secara otomatis mencatat siapa saja yang sudah melihat—tanpa bisa disembunyikan.

Di tengah rasa penasaran itu, muncul berbagai trik yang diklaim bisa membuat pengguna tetap anonim. Bahkan, kabarnya Meta Platforms tengah menguji fitur berbayar yang memungkinkan pengguna melihat Story tanpa terdeteksi.

Namun karena fitur tersebut belum tersedia secara luas, banyak orang masih mengandalkan cara alternatif. Berikut beberapa trik yang sering digunakan—lengkap dengan risiko yang perlu dipahami.

1. Teknik Half Swipe, Mengintip Tanpa Masuk

Cara paling sederhana adalah menggunakan teknik “half swipe” atau menggeser layar secara perlahan.

Triknya, buka Story akun sebelum target, lalu geser sedikit ke arah Story yang ingin dilihat tanpa membukanya sepenuhnya.

Jika berhasil, isi Story bisa terlihat sebagian tanpa tercatat sebagai penonton.

Namun, metode ini cukup rawan gagal. Sedikit saja geser terlalu jauh, nama Anda langsung masuk ke daftar viewers.

2. Mode Pesawat, Andalkan Cache Aplikasi

Trik lain yang cukup populer adalah memanfaatkan mode pesawat.

Caranya, buka Instagram dan biarkan beberapa Story termuat lebih dulu. Setelah itu, aktifkan mode pesawat sebelum membuka Story target.

Metode ini bekerja karena Story sudah tersimpan sementara (cache), sehingga aktivitas tidak langsung tercatat.

Meski begitu, cara ini tidak selalu konsisten. Pada beberapa perangkat atau versi aplikasi terbaru, trik ini bisa saja tidak lagi efektif.

3. Pakai Ekstensi Browser di Laptop

Bagi pengguna desktop, ada opsi menggunakan ekstensi browser yang mendukung fitur anonymous viewing.

Cukup buka Instagram lewat browser, pasang ekstensi yang sesuai, lalu aktifkan sebelum melihat Story.

Namun perlu diingat, ekstensi pihak ketiga bisa membawa risiko keamanan, terutama jika meminta akses data akun.

4. Website Viewer, Praktis Tanpa Login

Alternatif lain adalah menggunakan situs seperti Insta Stories Viewer.

Pengguna hanya perlu memasukkan username, lalu Story akan muncul jika akun tersebut tidak dikunci.

Kelebihannya, cara ini tidak memerlukan login atau instalasi aplikasi. Tapi kekurangannya jelas: hanya bisa digunakan untuk akun publik.

5. Aplikasi Tambahan, Fitur Lebih Lengkap

Beberapa aplikasi pihak ketiga juga menawarkan fitur melihat Story secara anonim.

Selain itu, biasanya ada fitur tambahan seperti download Story atau repost.

Namun, ini juga jadi metode dengan risiko paling tinggi. Memberikan akses ke aplikasi luar bisa membuka celah keamanan, terutama jika diminta login akun utama.

Jadi, Aman atau Tidak?

Melihat Story tanpa ketahuan memang bisa dilakukan, tapi tidak ada metode yang benar-benar 100% aman dan konsisten.

Perubahan sistem di Instagram bisa sewaktu-waktu membuat trik-trik ini tidak lagi bekerja. Belum lagi risiko keamanan dari aplikasi atau situs pihak ketiga.

Jika tetap ingin mencoba, sebaiknya gunakan cara yang tidak melibatkan login atau data pribadi. Karena pada akhirnya, privasi akun tetap jadi hal yang paling penting.

Kesimpulan

Rasa penasaran memang wajar, tapi tetap perlu bijak dalam memilih cara.

Trik seperti half swipe dan mode pesawat bisa jadi opsi paling aman, meski tidak selalu berhasil. Sementara itu, metode lain menawarkan kemudahan, tapi datang dengan risiko yang tidak kecil.

Di era digital seperti sekarang, bukan hanya soal “tidak ketahuan”, tapi juga bagaimana menjaga keamanan diri sendiri.