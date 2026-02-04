Bandar Lampung (Lampost.co) — Dunia gaming indie kembali memanas di awal tahun 2026 ini. Setelah sukses mencuri perhatian lewat demo eksklusifnya tahun lalu, pengembang Mommy’s Best Games akhirnya menetapkan tanggal rilis pasti untuk proyek teranyar mereka, ChainStaff. Game yang mengusung genre brutal action-platformer ini dijadwalkan meluncur di Nintendo Switch pada 8 April 2026, menyusul ketersediaannya di platform PC dan konsol generasi terbaru lainnya sepanjang tahun ini.

ChainStaff bukan sekadar game platformer biasa. Dengan estetika visual yang terinspirasi dari cover album rock era 70-an dan 80-an, game ini menawarkan pengalaman bermain yang penuh adrenalin, kekerasan yang stylize, dan mekanisme gameplay yang inovatif di tengah tren game mainstream tahun 2026.

Mekanik Senjata Unik: Lebih dari Sekadar Grappling Hook Daya tarik utama game ini terletak pada senjata utamanya, yaitu ChainStaff. Alat multifungsi ini memungkinkan pemain untuk melakukan berbagai aksi luar biasa hanya dengan satu senjata: Transforming Spear: Gunakan sebagai tombak untuk menebas alien Star Spores menjadi dua bagian dengan presisi tinggi.

Gunakan sebagai tombak untuk menebas alien Star Spores menjadi dua bagian dengan presisi tinggi. Shield Mode: Tancapkan ke tanah untuk menciptakan perisai instan yang menahan serangan proyektil musuh.

Tancapkan ke tanah untuk menciptakan perisai instan yang menahan serangan proyektil musuh. Grappling Hook: Berayun di antara platform dengan mekanik yang sangat fluid, memberikan mobilitas vertikal yang menantang. Setiap level didesain untuk memaksimalkan penggunaan ChainStaff, memaksa pemain berpikir cepat di tengah kepungan monster mutasi yang mengerikan.

Sistem Moralitas: Menyelamatkan atau Memakan? Satu fitur yang paling banyak dibicarakan oleh komunitas gamer di forum Reddit dan Discord di awal 2026 ini adalah sistem upgrade organnya yang kontroversial namun menarik. Di sepanjang perjalanan, pemain akan menemukan tentara yang terdampar. Anda dihadapkan pada dua pilihan ekstrem: 1. Menyelamatkan Mereka: Memberikan keuntungan jangka panjang dan mengarah pada “Good Ending”. 2. Memakan Organ Mereka: Memberikan upgrade kekuatan instan yang sangat masif namun akan merubah jalannya cerita menjadi lebih gelap (Bad Ending). Pilihan ini memberikan replay value yang tinggi bagi para pemain yang ingin mengeksplorasi seluruh 10 level unik yang disediakan, mulai dari pegunungan berkabut hingga pulau ubur-ubur yang surealis.

Spesifikasi dan Ketersediaan Platform Bagi Anda yang ingin merasakan keganasan ChainStaff, berikut adalah jadwal ketersediaan platform yang dikonfirmasi hingga Februari 2026: Nintendo Switch: 8 April 2026 (Versi Digital & Fisik Terbatas).

8 April 2026 (Versi Digital & Fisik Terbatas). PC (Steam & Epic Games): Tersedia sekarang (Versi Full Release 2026).

Tersedia sekarang (Versi Full Release 2026). PlayStation 5 & Xbox Series X/S: Direncanakan meluncur pada kuartal ketiga 2026 dengan optimasi haptic feedback pada kontroler. Untuk versi PC, game ini sudah mendukung teknologi layar ultrawide dan frame rate tak terbatas, memberikan detail visual hand-drawn yang sangat tajam. Soundtrack yang digarap oleh Deon van Heerden (komposer Broforce) juga menjadi nilai plus dengan dentuman heavy metal yang akan memacu detak jantung Anda selama pertarungan bos.