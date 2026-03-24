Bandar Lampung (Lampost.co) — Pengembang gim kenamaan asal Indonesia, Toge Productions, baru saja memberikan pengumuman penting terkait masa depan waralaba Coffee Talk pada perayaan ulang tahun ke-17 mereka di awal tahun 2026 ini. Kabar ini mencakup penyesuaian jadwal rilis untuk sekuel terbaru yang sangat dinantikan, Coffee Talk Tokyo. Selain itu, gim originalnya juga akan diekspansi ke platform mobile.

Jadwal Rilis Coffee Talk Tokyo Resmi Diperbarui

Setelah sebelumnya dijadwalkan meluncur pada awal Maret, Toge Productions bersama penerbit Chorus Worldwide mengonfirmasi bahwa Coffee Talk Tokyo kini dipindahkan tanggal rilisnya menjadi 21 Mei 2026. Penundaan singkat ini diambil untuk memberikan waktu tambahan bagi tim pengembang dalam melakukan polesan akhir (polish). Dengan demikian, kualitas narasi dan atmosfer gim tetap terjaga sesuai standar tinggi yang diharapkan penggemar.

Coffee Talk Tokyo akan membawa pemain keluar dari Seattle menuju hiruk pikuk kota Tokyo. Namun, esensi kafe larut malam yang tenang tetap dipertahankan. Pemain akan bertemu dengan deretan karakter baru, mulai dari manusia hingga makhluk mitologi Jepang (Yokai). Sementara itu, pemain juga dapat menyeduh berbagai racikan minuman baru seperti Royal Milk Tea khas Jepang.

Fitur Inovatif Tomodachill dan Seni Latte Baru

Dalam entri terbaru ini, Toge Productions memperkenalkan beberapa pembaruan mekanik yang menarik:

Tomodachill: Sebuah fitur media sosial dalam gim yang memungkinkan barista memantau aktivitas dan pemikiran para pelanggan di luar kafe.

Sprinkle Stencils: Fitur baru dalam seni latte yang memungkinkan pemain menggunakan cetakan bubuk untuk mempercantik tampilan minuman.

Opsi Minuman Dingin: Kini pemain memiliki lebih banyak variasi dalam menyajikan minuman panas maupun dingin sesuai permintaan pelanggan.

Coffee Talk Mobile Kini Tersedia di Android dan iOS

Sebagai penghibur bagi penggemar yang menunggu rilis versi Tokyo, Toge Productions telah resmi meluncurkan gim original Coffee Talk untuk perangkat mobile pada 20 Maret 2026. Versi ini menghadirkan pengalaman penuh dari gim aslinya, lengkap dengan musik lo-fi ikonik gubahan Andrew Jeremy, langsung ke dalam genggaman pengguna smartphone di seluruh dunia.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Toge Productions untuk memperluas aksesibilitas karya mereka ke pasar yang lebih luas. Terutama di kawasan Asia Tenggara di mana pengguna gim mobile sangat dominan.

Eksistensi Toge Productions di Industri Global 2026

Selain kabar mengenai Coffee Talk, dalam ajang Toge Productions Anniversary Showcase 2026, perusahaan juga memamerkan beberapa proyek masa depan lainnya. Proyek ini termasuk gim terbaru dari Mojiken Studio berjudul Work Work Work. Keberhasilan Toge Productions dalam mengelola berbagai kekayaan intelektual (IP) berkualitas membuktikan posisi mereka sebagai pemimpin industri gim indie. Mereka tidak hanya kuat di pasar domestik, tetapi juga diakui secara internasional.

Coffee Talk Tokyo nantinya akan tersedia secara serentak di berbagai platform utama meliputi PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dan PC melalui Steam pada 21 Mei mendatang.