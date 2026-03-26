Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki kuartal pertama tahun 2026, Colorful Technology Company Limited secara resmi memperkenalkan jajaran motherboard terbaru mereka, iGame Z890 ULTRA Series, untuk pasar Indonesia. Peluncuran yang digelar di Jakarta pada 25 Maret 2026 ini membawa dua model unggulan, yakni iGame Z890 ULTRA-S W dan iGame Z890M ULTRA Z, yang dirancang khusus untuk mendukung platform prosesor Intel Core Ultra 200S Plus Series.

Desain Futuristik dengan Konsep Zero-Cable Salah satu sorotan utama dalam peluncuran ini adalah iGame Z890M ULTRA Z yang mengusung inovasi “Zero-Cable” melalui standar BTF 3.0. Berbeda dengan motherboard konvensional, model Micro-ATX ini memindahkan hampir semua konektor daya ke bagian belakang PCB menggunakan konektor direct-plug 50-pin. Pendekatan ini memungkinkan perakit PC di Lampung dan kota-kota besar lainnya menciptakan sistem dengan manajemen kabel yang sangat bersih, tanpa helai kabel yang menutupi estetika komponen utama. Model iGame Z890 ULTRA-S W tetap mempertahankan dominasi warna putih yang menjadi identitas lini iGame ULTRA, namun kini dipermanis dengan elemen visual bergaya hip-hop yang lebih tajam. Penampilan ini dirancang untuk serasi dengan kartu grafis seri iGame RTX 50-series yang juga mengusung tema warna serupa.

Performa Ekstrem untuk Beban Kerja AI Lokal Colorful menyesuaikan produknya dengan tren teknologi 2026. Seri Z890 dirancang untuk kebutuhan AI lokal. Motherboard ini juga kuat untuk gaming berat. Performa menjadi fokus utama. iGame Z890 ULTRA-S W dibekali konfigurasi power phase 20+1+1+1. Teknologi ini menggunakan 90A DrMOS. Hasilnya, suplai daya menjadi sangat stabil. Dukungan ini penting untuk prosesor flagship. Salah satunya Intel Core Ultra 9 285K Plus. Dari sisi memori, performanya juga tinggi. Motherboard ini mendukung DDR5 hingga 9600+ MHz (OC). Kecepatan ini tergolong sangat tinggi di kelasnya. Kapasitas maksimalnya mencapai 256GB. Hal ini membuatnya ideal untuk kreator konten. Terutama yang menjalankan rendering berbasis AI. Gamer enthusiast juga diuntungkan. Sistem tetap responsif tanpa kompromi.

Fitur Kemudahan Rakit dan Konektivitas Masa Depan Colorful juga memperkenalkan mekanisme “Quick-Release” generasi terbaru pada slot kartu grafis dan heatsink M.2. Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan upgrade atau perawatan komponen tanpa memerlukan obeng, sebuah solusi praktis yang sangat dinantikan oleh komunitas perakit PC. Konektivitas pun menjadi prioritas dengan kehadiran dua port USB4 Type-C berkecepatan 40Gbps yang mendukung output video 4K 60Hz. Untuk urusan jaringan, seri ini sudah dilengkapi dengan kartu jaringan kabel 2.5G/5G serta teknologi nirkabel WiFi 7 terintegrasi untuk memastikan latensi rendah saat bermain game kompetitif secara online.