Bandar Lampung (Lampost.co) — Industri game horor di awal tahun 2026 kembali diramaikan dengan kehadiran salah satu judul paling dinanti, Crisol: Theater of Idols. Game yang dikembangkan oleh Vermila Studios asal Madrid ini dijadwalkan meluncur secara global pada 10 Februari 2026. Sebagai proyek perdana di bawah naungan label penerbitan Blumhouse Games, judul ini membawa ekspektasi tinggi bagi para penggemar genre survival horror.

Mekanisme Unik: Darah Sebagai Amunisi

Berbeda dengan game shooter horor pada umumnya, Crisol: Theater of Idols memperkenalkan mekanisme gameplay yang sangat berisiko. Pemain akan berperan sebagai Gabriel, seorang tentara yang terjebak dalam dogma religius yang kelam. Di dunia Hispania yang terdistorsi, Gabriel tidak menggunakan peluru konvensional, melainkan darahnya sendiri untuk menembakkan senjata.

Sistem ini menuntut manajemen sumber daya yang sangat ketat. Pemain harus terus memantau level kesehatan mereka karena setiap tembakan secara harfiah menguras nyawa karakter. Untuk bertahan hidup, pemain harus mengumpulkan darah dari musuh yang telah dikalahkan atau menggunakan kemampuan khusus lifesteal. Ini menciptakan dinamika pertarungan yang menegangkan antara menyerang atau tetap menjaga nyawa agar tidak habis.

Eksplorasi Pulau Terkutuk Tormentosa

Latar tempat game ini mengambil inspirasi kuat dari kebudayaan dan arsitektur Spanyol yang diubah menjadi mimpi buruk. Pemain akan menjelajahi Pulau Tormentosa, sebuah wilayah yang dikuasai oleh konflik antara dua sekte agama radikal: Cult of the Sea dan Church of the Sun.

Atmosfer dalam game ini dibangun dengan detail visual yang tajam, memanfaatkan teknologi Unreal Engine terbaru untuk menghadirkan patung-patung santo yang bisa hidup dan meneror pemain. Vermila Studios menyebutkan bahwa durasi permainan diperkirakan mencapai 10 hingga 15 jam, durasi yang dianggap ideal untuk menjaga intensitas horor tanpa terasa membosankan.

Harga dan Ketersediaan Platform

Crisol: Theater of Idols akan tersedia di berbagai platform utama mulai 10 Februari mendatang, meliputi:

PC (via Steam)

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Di pasar global, game ini dibanderol dengan harga yang cukup kompetitif, yakni sekitar USD 17,99 atau setara dengan Rp280 ribuan. Khusus untuk pengguna Steam, pengembang memberikan diskon peluncuran sebesar 10 persen pada minggu pertama perilisan. Bagi pemain yang ingin merasakan sensasi kengeriannya lebih awal, versi demo saat ini sudah dapat diunduh di Steam.

Langkah Berani Blumhouse Games

Kehadiran Crisol: Theater of Idols menandai debut Blumhouse Games di pasar konsol dan PC. Perusahaan yang sebelumnya sukses besar di industri film horor Hollywood ini tampaknya ingin membawa standar penceritaan sinematik mereka ke dalam dunia interaktif. Dengan gaya visual yang unik dan gameplay yang menantang, Crisol diprediksi akan menjadi salah satu game horor indie tersukses di tahun 2026.