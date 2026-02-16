Bandar Lampung (Lampost.co) — Jagat mobile gaming dan PC kembali dihebohkan dengan gebrakan dari Super Creative melalui game andalan mereka, Chaos Zero Nightmare (CZN). Game roguelike deckbuilding bertema horor kosmik ini baru saja menggulirkan update besar-besaran bertajuk Galactic Disaster Season 2. Kini, update tersebut membawa pemain menjelajahi planet baru, Verete.

CZN yang penerbitnya Smilegate ini berhasil mencuri perhatian sejak peluncurannya akhir tahun lalu. Di tahun 2026, pengembang berfokus pada perbaikan sistem progresi. Selain itu, mereka juga melakukan pengurangan kejenuhan farming (grinding) yang sempat mendapat keluhan dari para pemain di musim pertama.

Update Season 2: Menjelajahi Misteri Pohon Dunia di Planet Verete

Update terbaru yang rilis pada awal Februari 2026 ini memperkenalkan peta ekspansi World Expansion. Pemain kini di ajak menuju Planet Verete yang memiliki pusat narasi pada sebuah Pohon Dunia (World Tree) misterius. Selain kelanjutan cerita utama, Season 2 menghadirkan tantangan Galactic Martial Arts Tournament. Dalam turnamen ini, pemain bisa mendapatkan Kartu Monster unik untuk memperkuat dek mereka.

Salah satu fitur yang paling penunggunya adalah Spiral Tower of Screams. Mode ini merupakan konten permanen berupa menara 50 lantai (pada versi Beta) yang menuntut strategi penyusunan tim yang matang. Pemain punya kesempatan 5 kali percobaan setiap minggu untuk menaklukkan setiap lantainya. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan hadiah eksklusif seperti Crystal dan Prism Lens.

Hadirnya Combatant Baru: Nine dan Serinel

Untuk mendukung gaya bermain yang lebih variatif, Super Creative merilis karakter (Combatant) baru. Di bulan Februari 2026, Nine resmi di perkenalkan sebagai karakter kunci bersama partner Alcea. Sebelumnya, pada Januari 2026, Serinel juga telah bergabung ke dalam roster, menambah kedalaman strategi faksi Order dan Chaos dalam permainan.

Roadmap 2026: Fokus pada Diversifikasi Gameplay

Berdasarkan Roadmap Showcase 2026, pengembang telah menyiapkan rencana jangka panjang hingga bulan April mendatang:

Februari 2026: Peluncuran Season 2, perombakan Codex, dan pengenalan sistem Protos Sync untuk mempercepat level karakter baru.

Peluncuran Season 2, perombakan Codex, dan pengenalan sistem Protos Sync untuk mempercepat level karakter baru. Maret 2026: Optimasi mode Chaos Assault, sebuah mode roguelike tingkat tinggi yang menghadirkan intervensi para dewa dengan tingkat kesulitan ekstrem.

Optimasi mode Chaos Assault, sebuah mode roguelike tingkat tinggi yang menghadirkan intervensi para dewa dengan tingkat kesulitan ekstrem. April 2026: Target peluncuran Season 3 dengan bos baru bernama Haku serta pembukaan area estetika untuk hadiah Fate.

Permohonan Maaf dan Kompensasi Update Februari 2026

Meski penyambutannya antusias, peluncuran Season 2 sempat terjadi ketidakstabilan server. Pada 13 Februari 2026, tim pengembang Chaos Zero Nightmare secara resmi merilis surat permohonan maaf terkait serangkaian hotfix dan penyesuaian kartu yang ada anggapan kurang komunikatif.

Sebagai bentuk kompensasi, semua pemain (Protos) dapat mengklaim hadiah berupa 1.000 Crystal dan 2 Flash of Possibility di dalam in-game mail hingga tanggal 22 Februari 2026. Langkah ini untuk menjaga kepercayaan komunitas di tengah persaingan ketat pasar game gacha tahun 2026.

Kesimpulan: Evolusi Menuju Game Roguelike Definitive

Dengan mekanisme deckbuilding yang unik dan atmosfer horor yang kental, Chaos Zero Nightmare berada di jalur yang tepat untuk menjadi standar baru game roguelike di platform mobile dan PC. Bagi Anda yang menyukai tantangan strategi dan narasi yang gelap, Season 2 Verete adalah saat yang tepat untuk terjun kembali ke dalam mimpi buruk yang adiktif ini.