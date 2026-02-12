Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki awal Februari 2026, Samsung kembali menyesuaikan harga berbagai lini smartphone di Indonesia. Konsumen yang ingin membeli ponsel baru perlu mengecek daftar harga terbaru agar tidak salah perhitungan.

Per 10 Februari 2026, harga HP Samsung di Indonesia mulai dari kisaran Rp 1 jutaan hingga menembus Rp 30 jutaan. Rentang harga tersebut mencakup Galaxy A series, Galaxy S series, hingga Galaxy Z series yang menyasar segmen premium.

Berikut rincian harga HP Samsung terbaru yang dihimpun dari situs resmi Samsung Indonesia.

Harga Samsung Galaxy S Series Februari 2026

Galaxy S series tetap menjadi andalan Samsung untuk kelas flagship. Seri itu menawarkan performa tinggi, kamera canggih, dan fitur premium.

Harga Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE 8 GB/256 GB: Rp 9.999.000

Samsung Galaxy S25 FE 8 GB/512 GB: Rp 10.999.000

Varian FE cocok bagi pengguna yang ingin performa flagship dengan harga lebih terjangkau.

Harga Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 12 GB/256 GB: Rp 13.999.000

Galaxy S25 menyasar pengguna yang membutuhkan performa kencang untuk multitasking berat dan gaming.

Harga Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB/256 GB: Rp 20.999.000

Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB/512 GB: Rp 22.999.000

Seri Ultra menghadirkan spesifikasi tertinggi dengan kamera dan fitur paling lengkap di lini Galaxy S.

Harga Samsung Galaxy Z Series Terbaru

Galaxy Z series menyasar pengguna yang menginginkan inovasi layar lipat dengan desain futuristik.

Harga Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 12 GB/256 GB: Rp 28.499.000

Samsung Galaxy Z Fold 7 16 GB/1 TB: Rp 34.999.000

Z Fold 7 cocok bagi pengguna produktif yang membutuhkan layar besar dalam desain ringkas.

Harga Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 12 GB/256 GB: Rp 17.999.000

Z Flip 7 menawarkan desain stylish dengan performa flagship untuk pengguna aktif.

Harga Samsung Galaxy A Series Februari 2026

Galaxy A series tetap menjadi tulang punggung Samsung di segmen menengah dan entry level. Seri itu menawarkan harga terjangkau dengan fitur yang kompetitif.

Harga Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A07 4 GB/64 GB: Rp 1.399.000

Samsung Galaxy A07 4 GB/128 GB: Rp 1.699.000

Samsung Galaxy A07 6 GB/128 GB: Rp 1.999.000

Samsung Galaxy A07 8 GB/128 GB: Rp 2.399.000

Samsung Galaxy A07 5G 6 GB/128 GB: Rp 2.799.000

Seri A07 cocok untuk pelajar dan pengguna pemula yang membutuhkan ponsel terjangkau.

Harga Samsung Galaxy A17

Samsung Galaxy A17 8 GB/128 GB: Rp 3.099.000

Samsung Galaxy A17 8 GB/256 GB: Rp 3.499.000

Samsung Galaxy A17 5G 8 GB/256 GB: Rp 3.799.000

Galaxy A17 menawarkan peningkatan performa dan kapasitas penyimpanan yang lebih lega.

Harga Samsung Galaxy A26 5G

Samsung Galaxy A26 5G 8 GB/256 GB: Rp 4.299.000

Varian itu cocok untuk pengguna yang ingin jaringan 5G dengan harga menengah.

Harga Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A36 5G 12 GB/256 GB: Rp 5.799.000

Galaxy A36 5G menyasar pengguna yang aktif bermain game dan multitasking.

Harga Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A56 5G 8 GB/256 GB: Rp 6.299.000

Samsung Galaxy A56 5G 12 GB/256 GB: Rp 6.799.000

Galaxy A56 5G menawarkan kombinasi performa tinggi dan harga yang masih kompetitif.

Tips Memilih HP Samsung Sesuai Kebutuhan

Sebelum membeli, tentukan kebutuhan utama. Pilih Galaxy A series jika fokus pada harga terjangkau. Pilih Galaxy S series jika mengejar performa dan kamera terbaik. Sementara itu, Galaxy Z series cocok untuk yang menginginkan teknologi layar lipat premium.

Namun, harga dan ketersediaan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan resmi Samsung Indonesia dan kondisi pasar. Melihat daftar harga HP Samsung Februari 2026 ini bisa menyesuaikan pilihan dengan anggaran dan kebutuhan harian.