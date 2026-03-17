Bandar Lampung (Lampost.co) — Siapa sangka, aktivitas berburu monster virtual yang dilakukan jutaan pemain Pokemon GO selama satu dekade terakhir kini menjadi tulang punggung revolusi logistik global. Laporan terbaru pada Maret 2026 mengungkapkan bahwa Niantic Spatial, perusahaan hasil rebranding divisi teknologi Niantic, resmi memanfaatkan basis data gambar masif dari para pemain untuk melatih sistem navigasi robot pengirim barang otomatis.

Data yang dikumpulkan sejak game ini meledak pada 2016 ternyata memiliki kegunaan yang melampaui sekadar hiburan. Niantic telah membangun apa yang mereka sebut sebagai Large Geospatial Model (LGM), sebuah kecerdasan buatan yang mampu memahami struktur dunia nyata dengan tingkat presisi yang mencengangkan.

Presisi Sentimeter: Mengalahkan Akurasi GPS

Berdasarkan laporan MIT Technology Review, sistem ini telah dikonfirmasi oleh Niantic Spatial. Sistem tersebut bernama Visual Positioning System (VPS). Teknologi ini dilatih menggunakan lebih dari 30 miliar gambar. Data tersebut berasal dari pemindaian lokasi atau AR Scans. Pemindaian dilakukan oleh pemain Pokémon GO. Lokasinya tersebar di lebih dari satu juta titik di seluruh dunia.

CEO Niantic Spatial, John Hanke, menjelaskan kemampuan teknologi ini. VPS mampu menentukan posisi dengan akurasi sangat tinggi. Tingkat ketepatannya mencapai beberapa sentimeter. Angka ini jauh lebih baik dibanding GPS konvensional. Bahkan lebih presisi dari Google Earth. Biasanya, sistem tersebut memiliki margin kesalahan 1 hingga 30 meter. Kesalahan ini sering terjadi di area perkotaan yang padat bangunan.

Menariknya, Hanke juga mengungkap hal lain. Tantangan menampilkan Pikachu secara realistis ternyata punya manfaat besar. Teknologi yang sama digunakan untuk navigasi robot. Sistem ini membantu robot bergerak lebih aman di dunia nyata.

Kolaborasi dengan Coco Robotics

Implementasi komersial pertama dari data pemain ini sudah dimulai. Proyek ini dilakukan melalui kemitraan strategis dengan Coco Robotics. Perusahaan rintisan ini dikenal dengan robot kurir berwarna merah muda. Saat ini, mereka mulai mengintegrasikan teknologi VPS dari Niantic Spatial ke dalam sistem navigasi mereka.

Robot-robot Coco kini beroperasi di Amerika Serikat dan beberapa kota di Eropa. Robot ini mampu “melihat” lingkungan di sekitarnya. Mereka mencocokkannya dengan peta digital dari pemain Pokémon GO. Dengan kemampuan ini, robot bisa menghindari rintangan. Robot juga dapat melintasi trotoar sempit dengan lebih aman. Selain itu, mereka mampu menemukan pintu masuk gedung dengan akurasi tinggi.

Privasi dan Etika Penggunaan Data

Meskipun inovasi ini dianggap sebagai lompatan besar dalam dunia robotika, isu privasi kembali mencuat ke permukaan pada tahun 2026 ini. Banyak pemain yang merasa tidak menyadari bahwa fitur Field Research atau pemindaian PokéStop yang mereka lakukan secara sukarela digunakan untuk melatih AI komersial pihak ketiga.

CTO Niantic Spatial, Brian McClendon, menegaskan bahwa data yang digunakan adalah data visual publik dan bukan data pribadi pemain. Namun, para pengamat teknologi mengingatkan pentingnya transparansi dalam Term of Service (ToS) yang sering kali dilewati begitu saja oleh pengguna.

Visi jangka panjang Niantic Spatial bahkan lebih ambisius, yakni menciptakan kembali dunia nyata dalam bentuk digital yang terus diperbarui secara real-time. Dengan jutaan pemain yang masih aktif di tahun 2026, “peta hidup” ini diprediksi akan menjadi infrastruktur utama bagi era embodied AI dan kacamata Augmented Reality di masa depan.