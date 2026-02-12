Bandar Lampung (Lampost.co) — Platform komunikasi global Discord resmi mengumumkan langkah revolusioner dalam memperkuat sistem keamanan penggunanya. Mulai Maret 2026, Discord akan memberlakukan kebijakan verifikasi usia wajib di seluruh dunia. Hal ini bertujuan memastikan ekosistem digital yang lebih aman, terutama bagi pengguna di bawah umur.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan regulasi keamanan siber di berbagai negara. Selain itu, hal ini merupakan komitmen perusahaan dalam melindungi pengguna remaja dari konten dewasa maupun interaksi yang tidak diinginkan.

Sistem Teen-by-Default: Perlindungan Otomatis

Inovasi utama dalam kebijakan ini adalah pendekatan Teen-by-Default. Dengan sistem ini, seluruh akun baru maupun akun yang sudah ada akan secara otomatis dikategorikan sebagai akun remaja dengan batasan akses tertentu. Status ini hanya bisa diubah jika pengguna berhasil melakukan verifikasi resmi. Verifikasi tersebut harus membuktikan bahwa mereka telah berusia dewasa (18 tahun ke atas).

Pengguna yang berada dalam mode remaja akan mendapatkan fitur pelindungan otomatis, seperti filter konten sensitif yang lebih ketat. Selain itu, ada pembatasan pesan langsung (DM) dari orang asing. Fitur ini juga meliputi penutupan akses ke kanal atau server yang dikategorikan khusus dewasa (age-gated spaces).

Metode Verifikasi yang Menjaga Privasi

Menyadari kekhawatiran pengguna akan kerahasiaan data, Discord memperkenalkan tiga metode verifikasi yang diklaim tetap menjaga privasi individu:

Estimasi Wajah (Video Selfie): Pengguna dapat melakukan pemindaian wajah secara singkat melalui kamera perangkat. Discord menegaskan bahwa proses ini menggunakan teknologi on-device, sehingga data biometrik video tidak pernah dikirim ke server Discord dan segera dihapus setelah usia terestimasi.

Identitas Resmi (KTP/Passport): Bagi pengguna yang memilih metode konvensional, mereka dapat mengunggah foto kartu identitas resmi. Proses ini dilakukan melalui mitra pihak ketiga yang tersertifikasi, dan data tersebut akan langsung dihapus setelah proses validasi selesai.

Model Inferensi Usia: Discord juga mengembangkan sistem latar belakang yang menggunakan pola aktivitas akun untuk memprediksi kategori usia pengguna secara cerdas, sehingga meminimalkan perlunya verifikasi manual yang berulang.

Transformasi Ekosistem Digital 2026

Manajemen Discord menyatakan bahwa perubahan ini adalah bagian dari evolusi platform untuk menjadi tempat yang lebih sehat bagi komunitas. Kebijakan ini juga selaras dengan aturan hukum terbaru di tahun 2026. Aturan tersebut mewajibkan platform media sosial memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap keselamatan anak-anak di ruang digital.

Para ahli keamanan siber menyambut positif langkah ini, mengingat Discord sering kali menjadi target peredaran konten yang tidak sesuai bagi anak di bawah umur. Dengan verifikasi usia yang lebih ketat, diharapkan celah penyalahgunaan platform dapat ditekan secara signifikan. Hal ini dilakukan tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna dewasa dalam berkomunikasi.

Pengguna di Indonesia diharapkan segera menyiapkan dokumen pendukung atau melakukan verifikasi melalui aplikasi mulai awal bulan depan agar tetap dapat mengakses seluruh fitur Discord secara optimal sesuai dengan profil usia masing-masing.