Bandar Lampung (Lampost.co) — Dunia drone kembali naik level. Kali ini, DJI memperkenalkan inovasi terbarunya lewat DJI Avata 360—sebuah drone FPV yang tidak hanya menawarkan sensasi terbang imersif, tetapi juga kemampuan perekaman 360 derajat hingga resolusi 8K.

Bukan sekadar peningkatan spesifikasi, kehadiran drone ini membuka cara baru dalam menciptakan konten udara. Satu kali terbang, pengguna bisa menghasilkan berbagai sudut pengambilan gambar sekaligus—tanpa harus mengulang momen.

Kamera 8K 360°, Satu Shot Banyak Perspektif

Salah satu daya tarik utama DJI Avata 360 terletak pada kameranya.

Drone ini dibekali sensor setara 1 inci yang mampu merekam video hingga 8K/60fps dengan dukungan HDR. Hasilnya, detail tetap tajam baik di kondisi terang maupun minim cahaya.

Tak hanya video, mode foto 360° hingga 120MP memungkinkan pengguna menangkap gambar ultra detail. Bahkan tersedia Single Lens Mode untuk perekaman standar di 4K/60fps.

Keunggulan sebenarnya ada pada fleksibilitas editing. Dari satu footage, kamu bisa menentukan ulang sudut pandang setelah pengambilan gambar—fitur yang sangat disukai kreator konten dan filmmaker.

Terbang Lebih Stabil, Kontrol Lebih Presisi

Untuk urusan penerbangan, DJI menyematkan sistem transmisi O4+ yang mampu menghadirkan live view hingga 1080p/60fps.

Teknologi ini juga dirancang tahan gangguan sinyal, dengan jangkauan hingga 20 km dalam kondisi optimal. Artinya, kontrol drone terasa lebih stabil dan responsif, bahkan saat digunakan di lingkungan kompleks.

Lebih Aman dengan Deteksi 360 Derajat

DJI juga meningkatkan aspek keamanan.

Drone ini dilengkapi sistem deteksi rintangan omnidirectional, yang membantu menghindari tabrakan dari berbagai arah. Selain itu, terdapat pelindung baling-baling terintegrasi untuk meminimalkan risiko kerusakan saat terbang.

Dengan durasi terbang hingga 23 menit, pengguna punya cukup waktu untuk mengeksplorasi berbagai angle tanpa terburu-buru.

Menariknya, bagian lensa depan juga bisa diganti sendiri—memudahkan perawatan tanpa harus ke service center.

Fitur Pintar untuk Konten Lebih Sinematik

Tak hanya hardware, DJI juga memperkuat sisi software.

Beberapa fitur unggulan yang disematkan antara lain:

ActiveTrack 360°: pelacakan subjek otomatis

Spotlight Free: pengambilan gambar sinematik lebih fleksibel

Mode FPV: efek gerakan dinamis khas drone racing

One Tap Editing: editing cepat langsung dari aplikasi

Semua fitur ini bisa diakses melalui aplikasi DJI Fly dan DJI Studio, memudahkan pengguna menghasilkan konten profesional tanpa proses rumit.

Penyimpanan Besar & Transfer Super Cepat

Drone ini juga dibekali memori internal 42GB, cukup untuk merekam video 8K hingga 30 menit tanpa kartu tambahan.

Untuk transfer data, sudah mendukung Wi-Fi 6 dengan kecepatan hingga 100 MB/detik, sehingga proses pemindahan file jadi jauh lebih efisien.

Harga DJI Avata 360 di Indonesia

DJI Avata 360 sudah tersedia melalui pre-order di Indonesia dengan pilihan paket:

DJI Avata 360 (DJI RC 2): Rp10.799.000

DJI Avata 360 Fly More Combo: Rp13.456.000

DJI Avata 360 Motion Fly More Combo: Rp13.456.000

Penutup

Dengan kombinasi kamera 8K 360°, sistem penerbangan stabil, dan fitur pintar berbasis software, DJI Avata 360 bukan sekadar drone biasa. Ia adalah alat kreatif yang membuka kemungkinan baru dalam pembuatan konten udara.

Bagi kreator yang ingin tampil beda, drone ini menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar rekaman—melainkan kebebasan untuk menentukan sudut cerita setelah semuanya direkam.