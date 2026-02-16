Bandar Lampung (Lampost.co) — Raksasa teknologi asal Tiongkok, ByteDance, secara resmi memperkenalkan model kecerdasan buatan (AI) terbarunya, Doubao 2.0, pada akhir pekan lalu. Peluncuran ini menandai pergeseran besar dari sekadar chatbot konvensional menuju Era Agen (Agent Era). Kini AI mampu mengeksekusi tugas-tugas kompleks di dunia nyata secara mandiri.

Dirilis tepat menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026, Doubao 2.0 hadir dengan serangkaian peningkatan signifikan. ByteDance mengeklaim bahwa varian tertinggi mereka, Doubao 2.0 Pro, memiliki kemampuan penalaran mendalam dan eksekusi tugas multi-langkah. Kemampuan ini mampu menandingi model global seperti GPT-5.2 dari OpenAI dan Gemini 3 Pro milik Google.

Fokus pada Kemampuan Otonom dan Efisiensi Biaya Berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih fokus pada tanya-jawab teks, Doubao 2.0 dirancang untuk memahami alur kerja (workflow) yang rumit. Model ini mampu melakukan tugas seperti membangun aplikasi kecil dari awal, mengelola jadwal perjalanan yang detail, hingga melakukan analisis data real-time dengan tingkat konsistensi yang lebih tinggi. Salah satu poin krusial yang diunggulkan adalah efisiensi biaya. ByteDance menyatakan bahwa Doubao 2.0 mampu mengurangi biaya penggunaan token hingga sepuluh kali lipat dibandingkan kompetitor di kelasnya. Keunggulan biaya ini dinilai sangat penting bagi pengembang dan perusahaan yang memerlukan inferensi skala besar untuk tugas-tugas agenik yang menghabiskan banyak sumber daya data.

Ekosistem Multimodal dan Integrasi Video Peluncuran Doubao 2.0 juga dibarengi dengan integrasi teknologi video generatif terbaru melalui model Seedance 2.0. Teknologi ini memungkinkan pengguna aplikasi Doubao untuk menciptakan konten video realistis berdurasi 4 hingga 15 detik dengan pemahaman hukum fisik dan konsistensi visual yang lebih baik. Selain model Pro, ByteDance juga menyediakan varian Lite untuk keseimbangan performa dan kecepatan, serta varian Mini untuk aplikasi dengan latensi rendah. Bagi para pengembang, tersedia pula Doubao-Seed-2.0-Code yang dioptimalkan khusus untuk tugas pemrograman berat.