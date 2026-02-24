Bandar Lampung (Lampost.co) — Dunia komunitas game Dragon Ball kembali diguncang kabar besar pada akhir Februari 2026 ini. Sebuah spekulasi kuat muncul setelah kanal YouTube resmi Bandai Namco Southeast Asia secara tidak sengaja mengindikasikan identitas asli dari proyek misterius mereka, Dragon Ball Game Project Age 1000.

Temuan ini pertama kali diungkap oleh akun pembocor ternama DBsHype di platform X. Ia menemukan playlist baru berjudul Dragon Ball Xenoverse 3.

Yang menarik, isi playlist tersebut bukan video baru. Isinya adalah trailer resmi Project Age 1000. Trailer itu sebelumnya diumumkan pada Januari lalu.

Playlist tersebut dihapus dalam hitungan jam. Namun, tangkapan layar dari penggemar sudah terlanjur tersebar luas. Hal ini memicu dugaan bahwa Age 1000 bukan judul terpisah. Banyak yang menilai itu adalah judul sandi atau nama formal untuk sekuel Xenoverse yang telah lama dinantikan.

Bold: Warisan Terakhir Sang Kreator Akira Toriyama

Project Age 1000 sendiri pertama kali diperkenalkan pada ajang Genkidamatsuri Januari 2026 dengan target rilis global pada tahun 2027. Keistimewaan utama game ini terletak pada keterlibatan mendalam mendiang Akira Toriyama. Sang kreator legendaris diketahui telah merancang desain karakter dan konsep dunia game ini sejak 6 hingga 7 tahun lalu, jauh sebelum beliau wafat pada tahun 2024.

Latar cerita game ini berlangsung 1.000 tahun setelah era Goku. Para Z-Fighters orisinal kini telah menjadi legenda kuno.

Karakter utama yang diperlihatkan mengenakan perlengkapan Capsule Corp dengan inisial GS. Ia memiliki rambut putih. Rambut tersebut bisa berubah ke mode Super Saiyan. Detail ini menambah misteri soal garis keturunan pahlawan baru tersebut.

Bold: Spekulasi Xenoverse 3 dan Nasib Sparking Zero

Banyak analis industri menilai transisi ke Xenoverse 3 sangat masuk akal. Xenoverse 2 telah mendapat dukungan konten selama hampir satu dekade.

Seri ini dikenal dengan mekanisme kustomisasi karakter. Narasinya juga mengusung konsep penjelajahan waktu. Konsep Age 1000 yang mengeksplorasi masa depan jauh dinilai sangat selaras dengan format seri Xenoverse.

Langkah ini juga dipandang sebagai strategi Bandai Namco untuk menjaga keberagaman lini game Dragon Ball. Di saat Dragon Ball: Sparking! ZERO masih mendominasi pasar game pertarungan (fighting) murni sejak rilis 2024 lalu, Xenoverse 3 atau Project Age 1000 diposisikan sebagai Action RPG dengan elemen kustomisasi yang lebih mendalam.

Bold: Pengumuman Resmi di Battle Hour 2026

Hingga saat ini, pihak Bandai Namco belum memberikan pernyataan resmi mengenai kebocoran playlist tersebut. Namun, para penggemar tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kejelasan. Bandai Namco telah mengonfirmasi bahwa informasi mendetail mengenai mekanisme gameplay dan pengungkapan judul resmi Project Age 1000 akan dilakukan pada acara Dragon Ball Games Battle Hour 2026.

Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 19 April 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Selain detail game, ajang ini juga diprediksi akan mengungkap lebih banyak informasi mengenai adaptasi anime terbaru Dragon Ball Super (Moro Arc) yang juga baru saja mendapatkan lampu hijau produksi.