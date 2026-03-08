Bandar Lampung (Lampost.co) — Pengembang gim horor kenamaan asal Bandung, Digital Happiness, kembali menghentak industri gim global melalui unggahan Devlog terbaru DreadOut 3. Dalam bocoran tersebut, perhatian utama tertuju pada transformasi drastis sang protagonis utama, Linda Melinda. Kini ia tampil dengan citra yang jauh berbeda dibandingkan seri-seri sebelumnya.

Evolusi Karakter: Bukan Lagi Siswi SMA yang Polos Jika pada DreadOut pertama dan kedua Linda dikenal sebagai siswi SMA dengan seragam putih-abu yang terjebak dalam situasi supranatural, dalam DreadOut 3 ia tampil sebagai wanita dewasa. Raut wajahnya kini mencerminkan ketenangan yang dingin, kematangan, sekaligus beban trauma yang mendalam. Perubahan ini bukan sekadar estetika visual. Digital Happiness menekankan bahwa karakter Linda saat ini adalah akumulasi dari pengalaman pahit dan pertempuran batin yang ia lalui sepanjang perjalanan trilogi ini. Nuansa horor yang ditawarkan pun bergeser menjadi lebih serius, kelam, dan penuh tekanan psikologis.

Puncak Trilogi yang Ambisius DreadOut 3 sebagai penutup trilogi yang paling ambisius. Dengan peningkatan kualitas grafis yang signifikan ketimbang pendahulunya, gim ini menjanjikan atmosfer horor khas Indonesia yang lebih imersif. Pemanfaatan teknologi terkini harapannya mampu menghidupkan kembali teror urban legend tanah air dengan detail yang lebih mencekam.

Jadwal Rilis dan Ketersediaan Platform Meski Digital Happiness belum memberikan tanggal spesifik, mereka secara resmi mengonfirmasi bahwa DreadOut 3 meluncur pada tahun 2026 ini. Kabar baik bagi para gamer, gim ini tidak hanya terbatas pada satu perangkat saja. DreadOut 3 akan menyambangi berbagai platform utama, di antaranya: PC (melalui layanan Steam)

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox Series X|S Kehadiran di konsol generasi terbaru (Next-Gen) memberikan sinyal bahwa Digital Happiness benar-benar memaksimalkan performa perangkat keras untuk menyajikan kualitas visual dan audio kelas atas demi memuaskan ekspektasi penggemar horor di seluruh dunia.

Para penggemar kini tengah menantikan draf gameplay perdana yang sepertinya akan muncul dalam ajang pameran gim internasional dalam waktu dekat. Bagi Linda, perjalanan ini mungkin akan menjadi babak terakhirnya, namun bagi industri gim Indonesia, DreadOut 3 adalah bukti eksistensi di kancah dunia.