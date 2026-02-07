Bandar Lampung (Lampost.co) — Platform gaming terbesar milik Telkomsel, Dunia Games, resmi mengumumkan kolaborasi strategis dengan raksasa industri video game asal Jepang, SEGA. Kemitraan ini menjadi kado spesial bagi para penggemar setia di Indonesia. Terutama dalam menyambut perayaan 35 tahun eksistensi sang landak biru ikonik, Sonic the Hedgehog.

Melalui kolaborasi ini, Dunia Games tidak hanya menawarkan pengalaman bermain, tetapi juga menghadirkan nilai tambah nyata melalui konversi aset digital menjadi barang fisik. Para gamer kini dapat menukarkan DG Poin yang mereka kumpulkan dari setiap transaksi top-up dengan berbagai merchandise resmi dan eksklusif dari judul terbaru, Sonic Rumble.

Loyalitas Digital Menjadi Koleksi Nyata

Langkah ini menandai transformasi ekosistem loyalitas Dunia Games di tahun 2026. Jika sebelumnya poin hanya bisa digunakan untuk item dalam game (in-game items), kini pengguna bisa memiliki koleksi fisik yang berkualitas tinggi. Beragam item telah disiapkan, mulai dari kaus dan kemeja full print dengan desain modern, hoodie premium, tumbler modis, hingga kartu e-money edisi khusus Sonic.

VP Digital Lifestyle Telkomsel, Lesley Simpson, dalam keterangannya menyebutkan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memberikan apresiasi lebih kepada komunitas gaming yang terus tumbuh pesat di Indonesia. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dihabiskan gamer untuk top-up memiliki nilai lebih. Dengan merchandise resmi SEGA ini, loyalitas pelanggan dihargai dengan koleksi yang memiliki nilai historis, ujarnya.

Keuntungan Khusus bagi Pengguna Telkomsel

Bagi pelanggan Telkomsel, kolaborasi ini membawa keuntungan tambahan yang cukup signifikan. Setiap transaksi top-up yang dilakukan melalui platform Dunia Games akan mendapatkan bonus DG Poin sebesar 10 persen lebih banyak dibandingkan metode lainnya. Hal ini memudahkan para kolektor untuk lebih cepat mencapai jumlah poin yang dibutuhkan guna mengklaim merchandise incaran mereka.

Proses penukarannya pun dirancang sepenuhnya digital dan praktis. Gamers cukup mengakses situs resmi atau aplikasi Dunia Games, masuk ke menu DG Poin, dan memilih kategori merchandise SEGA. Setelah poin mencukupi, item pilihan akan dikirimkan langsung ke alamat pelanggan.

Membangun Ekosistem Game 2026

Kehadiran merchandise Sonic Rumble ini juga bertepatan dengan tren gaming 2026 yang semakin mengedepankan interaksi lintas platform. SEGA memilih Indonesia sebagai salah satu fokus pasar utama karena basis penggemar Sonic yang sangat loyal dan masif. Terutama dari kalangan generasi Z dan milenial.

Selain merchandise fisik, kolaborasi ini diprediksi akan terus berkembang dengan aktivitas komunitas seperti turnamen nasional Sonic Rumble dan meet-and-greet virtual. Bagi para kolektor dan pecinta kecepatan, momentum ini menjadi kesempatan langka. Kesempatan untuk mengamankan item limited edition yang tidak dijual secara bebas di gerai ritel konvensional.

Segera periksa DG Poin Anda dan jadilah bagian dari sejarah 35 tahun Sonic bersama Dunia Games. Kecepatan adalah kunci, mengingat stok merchandise eksklusif ini disediakan dalam jumlah terbatas secara nasional.