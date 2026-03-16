Bandar Lampung (Lampost.co) — Para gamer PC di seluruh dunia, khususnya pengguna platform Steam, kini tengah dimanjakan dengan penawaran luar biasa dari Electronic Arts (EA). Di pertengahan Maret 2026 ini, EA resmi menggelar kampanye diskon besar-besaran dengan potongan harga mencapai 95 persen untuk deretan judul game populer mereka.

Langkah EA ini terbilang sangat agresif, mengingat jadwal ini bertepatan dengan masa menjelang Steam Spring Sale 2026 yang dijadwalkan mulai bergulir pada 19 Maret mendatang. Penawaran drastis ini menjadi kesempatan emas bagi para kolektor game original untuk mengisi library mereka dengan harga yang sangat miring.

Daftar Game Unggulan dengan Harga Fantastis

Dalam promo kali ini, EA tidak hanya menyasar judul-judul lama. Tetapi juga memberikan potongan signifikan untuk game-game yang baru rilis pada akhir tahun 2025 lalu. Berikut adalah beberapa judul yang menjadi pusat perhatian para gamer:

EA Sports FC 26: Penerus seri sepak bola paling populer ini mendapatkan potongan harga yang cukup besar meski baru berumur sekitar enam bulan. Bagi pecinta mode Ultimate Team atau Career Mode, ini adalah waktu terbaik untuk melakukan upgrade dari seri sebelumnya.

Strategi EA Menjelang Spring Sale 2026

Analis industri gim menilai langkah Electronic Arts ini sebagai strategi untuk “mencuri start”. Promo digelar sebelum Steam Spring Sale resmi dimulai. Batas akhir diskon ditetapkan pada 20 Maret 2026. Batas waktu ini memberi tekanan bagi pembeli untuk segera bertransaksi. Tujuannya agar perhatian pasar tidak terpecah oleh ribuan judul lain yang akan ikut diskon.

Di sisi lain, kualitas grafis game EA pada 2026 semakin matang. Optimalisasi performanya juga lebih baik. Hal ini didukung perangkat keras terbaru. Mulai dari GPU generasi terkini hingga konsol genggam PC yang semakin populer di Indonesia.

Segera Amankan Sebelum 20 Maret

Sebaiknya para gamer tetap bijak saat berbelanja. Promo ini termasuk salah satu diskon terbesar dari EA di awal 2026. Karena itu, sayang jika kesempatan ini dilewatkan. Pastikan saldo Steam Wallet atau metode pembayaran digital Anda sudah siap. Promo ini berakhir pada 20 Maret 2026 pukul 10.00 WIB.

Anda bisa langsung mengunjungi laman toko Steam. Gunakan kata kunci Electronic Arts pada kolom pencarian. Dengan begitu, Anda bisa melihat daftar lengkap game yang sedang didiskon. Selamat berburu game murah!