Bandar Lampung (Lampost.co) — Kabar gembira bagi para pemburu game gratis di awal tahun 2026. Platform distribusi digital Epic Games Store (EGS) kembali memberikan penawaran menarik dengan menggratiskan salah satu judul game horor-petualangan paling atmosferik, Little Nightmares. Program bagi-bagi game cuma-cuma ini menjadi kesempatan emas bagi pengguna PC untuk menambah koleksi library mereka secara permanen.

Penawaran spesial ini berlangsung dalam durasi yang sangat terbatas. Para gamer segera melakukan klaim sebelum batas waktu berakhir pada 12 Maret 2026. Sekali Anda menambahkannya ke library, game ini akan menjadi milik Anda selamanya tanpa perlu membayar sepeser pun di kemudian hari.

Menjelajahi Kengerian di Dunia The Maw

Little Nightmares mengajak pemain untuk membantu karakter bernama Six, seorang gadis kecil dengan jas hujan kuning, untuk melarikan diri dari The Maw. The Maw sendiri digambarkan sebagai sebuah kapal besar misterius yang dihuni oleh jiwa-jiwa yang korup dan makhluk-makhluk mengerikan yang selalu lapar.

Game ini dikenal luas karena gaya seni yang unik, desain suara yang mencekam, dan teka-teki lingkungan yang cerdas. Meskipun dirilis beberapa tahun silam, kualitas visual dan gameplay Little Nightmares tetap relevan dan mampu memberikan pengalaman bermain yang intens, terutama bagi mereka yang menyukai genre horor psikologis dan platformer.

Cara Klaim Little Nightmares Secara Gratis

Untuk mendapatkan game ini, langkah-langkah yang perlu Anda lakukan sangat sederhana. Berikut adalah panduannya:

1. Buka aplikasi Epic Games Store di PC Anda atau kunjungi situs resmi epicgames.com melalui browser.

2. Lakukan login menggunakan akun Epic Games Anda. Jika belum memiliki akun, Anda bisa mendaftar secara gratis.

3. Gulir ke bawah hingga menemukan bagian Free Games atau cari “Little Nightmares” di kolom pencarian.

4. Klik tombol Get yang tertera pada halaman game tersebut.

5. Selesaikan proses pemesanan dengan menekan tombol Place Order. Jangan khawatir, total biaya akan tertera sebagai Rp0.

6. Setelah muncul notifikasi sukses, Little Nightmares akan otomatis masuk ke library Anda dan siap Anda unduh kapan saja.

Jangan Sampai Terlewat

Mengingat antusiasme gamer yang cukup tinggi terhadap judul-judul berkualitas di Epic Games Store, pastikan Anda tidak menunda proses klaim ini. Setelah tanggal 12 Maret 2026, status game akan kembali menjadi berbayar dengan harga normal.

Segera uji keberanian Anda dalam menghadapi ketakutan masa kecil dan temukan rahasia gelap yang tersembunyi di balik dinding-dinding The Maw.