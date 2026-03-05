Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki pertengahan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, game battle royale populer PUBG MOBILE resmi menggelar rangkaian acara bertajuk “Ramadan Adventure 2026”. Event tahunan ini kembali hadir dengan skala yang lebih besar, menggabungkan aktivitas sosial di dunia nyata (offline) dengan berbagai tantangan berhadiah di dalam permainan (in-game) bagi seluruh komunitas di Indonesia.

Perayaan tahun 2026 ini dirancang khusus untuk mempererat silaturahmi antar pemain sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas di tengah suasana ibadah puasa.

Aksi Sosial: Tebar Takjil Gratis di 30 Kota

Salah satu sorotan utama dari kampanye Ramadan tahun ini adalah aksi nyata pengembang Level Infinite dalam berbagi kebaikan. PUBG MOBILE mengadakan aksi sosial pembagian takjil gratis yang dilakukan secara serentak di 30 kota besar di Indonesia. Lokasi pembagian tersebar mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, hingga kota-kota di wilayah Indonesia Timur.

Aktivitas ini melibatkan komunitas lokal “Jawara” PUBG MOBILE yang berperan aktif dalam mendistribusikan paket berbuka puasa kepada masyarakat yang masih berada di perjalanan saat adzan maghrib tiba. Langkah ini mendapatkan apresiasi tinggi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari pengembang game terhadap masyarakat Indonesia.

Ngobar Bareng Microboy dan Kreator Ternama

Bagi penggemar yang merindukan interaksi langsung dengan idolanya, PUBG MOBILE menghadirkan sesi “Ngobar” atau Ngobrol Bareng. Acara yang disiarkan melalui kanal resmi YouTube dan TikTok ini melibatkan pemain profesional legendaris seperti Microboy, serta konten kreator populer lainnya seperti Ncangsmith dan Hitman.

Dalam sesi Ngobar ini, para pemain tidak hanya bisa menyaksikan aksi mabar (main bareng) yang seru, tetapi juga mendapatkan tips eksklusif mengenai strategi gameplay di peta terbaru serta bocoran konten mendatang. Sesi ini sengaja dihadirkan sebagai hiburan berkualitas untuk menemani waktu ngabuburit para pemain.

Banjir Hadiah In-Game: Ribuan UC Gratis

Tidak hanya aktivitas offline, para pemain juga dimanjakan dengan event in-game “Golden Moon Ceria” yang berlangsung hingga akhir Maret 2026. Beberapa keuntungan yang bisa didapatkan pemain meliputi:

Ribuan UC Gratis: Pemain berkesempatan mendapatkan ribuan UC (Unknown Cash) melalui misi harian khusus Ramadan dan sistem rebate UC.

Item Eksklusif: Hadiah berupa skin senjata permanen, outfit bertema “Arabian Nights”, serta item koleksi Golden Pharaoh X-Suit yang kembali hadir dengan visual yang diperbarui.

Mini Games Ramadan: Kehadiran fitur Blind Box dan misi “Golden Moon Treasure” yang memungkinkan pemain memenangkan perangkat keras (gadget) bagi mereka yang beruntung.

Komitmen Membangun Komunitas Positif

Country Manager Level Infinite Indonesia menyebut Ramadan 2026 sebagai momentum penting bagi PUBG MOBILE. Melalui event ini, mereka ingin menunjukkan bahwa ekosistem gaming juga dapat memberikan dampak sosial yang nyata.

PUBG MOBILE menggabungkan kegiatan amal dengan hiburan interaktif. Tujuannya agar pengalaman bermain tetap sejalan dengan nilai kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Bagi pemain di seluruh Indonesia, pastikan aplikasi PUBG MOBILE sudah diperbarui ke versi terbaru, yaitu versi 3.8. Pembaruan ini diperlukan untuk mengakses seluruh rangkaian event Ramadan 2026.

Melalui event tersebut, pemain berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Salah satunya adalah UC gratis yang bisa diklaim melalui misi khusus selama periode acara.

Event ini berlangsung hingga 20 Maret 2026. Karena itu, pemain disarankan segera mengikuti rangkaian aktivitas yang tersedia sebelum periode berakhir.

Untuk informasi terbaru, pantau jadwal pembagian takjil di kota Anda. Informasi tersebut dapat dilihat melalui akun Instagram resmi @pubgmobile_id agar tidak ketinggalan keseruan Ramadan tahun ini.