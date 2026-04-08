Bandar Lampung (Lampost.co) — Ancaman siber sering datang tanpa suara. Tidak ada notifikasi, tidak ada tanda jelas—tapi di balik layar, sesuatu bisa saja sedang berjalan.

Itulah yang kini kembali diingatkan oleh laporan terbaru dari Kaspersky. Tim riset mereka menemukan sebuah exploit kit baru bernama Coruna, yang disebut sebagai evolusi dari serangan lama yang pernah menghebohkan dunia keamanan digital.

Lanjutan dari Operasi Triangulasi

Bagi yang mengikuti dunia keamanan siber, nama Operation Triangulation mungkin tidak asing.

Serangan ini pertama kali terungkap pada 2023, ketika sejumlah perangkat iOS di lingkungan internal Kaspersky terdeteksi mengalami aktivitas mencurigakan. Saat itu, serangan memanfaatkan celah keamanan tingkat tinggi (zero-day) yang belum diketahui publik.

Kini, Coruna disebut sebagai “generasi lanjutan” dari kerangka serangan tersebut.

Dari hasil analisis kode, para peneliti menemukan kesamaan yang sangat kuat—bahkan salah satu eksploitasi kernel di Coruna merupakan versi yang telah diperbarui dari eksploit lama.

Ini menandakan bahwa serangan ini bukan dibuat ulang, melainkan dikembangkan secara berkelanjutan oleh pihak yang sama.

Sudah Mendukung Perangkat Apple Terbaru

Yang membuat Coruna semakin mengkhawatirkan adalah kemampuannya mengikuti perkembangan teknologi terbaru.

Exploit ini diketahui sudah kompatibel dengan chip modern seperti:

A17

M3

M3 Pro

dan M3 Max

Selain itu, referensi dalam kode juga menunjukkan dukungan hingga iOS 17 versi 17.2.

Artinya, serangan ini tidak hanya menargetkan perangkat lama, tapi juga menyesuaikan diri dengan ekosistem Apple terkini.

Dari Serangan Targeted Jadi Lebih Luas

Sebelumnya, Operasi Triangulasi dikenal sebagai serangan yang sangat terarah—biasanya menyasar target tertentu dalam skala terbatas.

Namun dengan munculnya Coruna, ada perubahan pola.

Menurut peneliti, pendekatan serangan kini cenderung lebih luas dan tidak terlalu selektif. Ini membuka kemungkinan bahwa lebih banyak pengguna bisa terdampak, bukan hanya target spesifik seperti sebelumnya.

Risiko Masih Nyata untuk Pengguna

Meski Apple telah merilis pembaruan keamanan untuk menutup celah yang dimanfaatkan, risiko tetap ada—terutama bagi pengguna yang belum memperbarui perangkat mereka.

Perangkat yang masih menggunakan versi lama iOS menjadi target paling rentan, karena tidak memiliki perlindungan terbaru.

Apa yang Harus Dilakukan?

Untuk mengurangi risiko, ada beberapa langkah penting yang disarankan:

Selalu update iOS ke versi terbaru

Hindari jaringan Wi-Fi yang tidak terpercaya

Gunakan sistem keamanan tambahan jika memungkinkan

Lakukan monitoring aktivitas perangkat secara berkala

Untuk lingkungan perusahaan, penggunaan sistem deteksi ancaman seperti EDR juga menjadi langkah penting dalam menghadapi serangan yang semakin kompleks.

Penutup: Ancaman yang Terus Berevolusi

Coruna menjadi pengingat bahwa dunia siber tidak pernah benar-benar diam.

Serangan tidak hanya muncul, tapi juga berkembang—belajar dari versi sebelumnya, lalu kembali dengan kemampuan yang lebih canggih.

Bagi pengguna iOS, satu hal yang semakin jelas:

keamanan bukan lagi pilihan tambahan, tapi kebutuhan yang harus selalu diperbarui.