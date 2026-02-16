Bandar Lampung (Lampost.co) — Kerinduan penggemar terhadap kelanjutan waralaba post-apocalyptic legendaris, Fallout 5, mulai mendapatkan titik terang di awal tahun 2026 ini. Bethesda Game Studios melalui sang direktur, Todd Howard, memberikan konfirmasi terbaru mengenai status proyek tersebut. Kini proyek itu telah resmi melewati fase dokumen desain satu halaman dan masuk ke tahap perencanaan aktif.

Meskipun perhatian utama studio saat ini masih terbagi dengan pengembangan The Elder Scrolls VI yang tengah berada dalam produksi skala penuh, kesuksesan luar biasa dari adaptasi seri TV Fallout di Prime Video telah mempercepat prioritas internal di Microsoft dan Bethesda. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian mengenai seri kelima ini.

San Francisco Menjadi Kandidat Terkuat Setting Lokasi Rumor mengenai lokasi utama Fallout 5 semakin menguat ke arah San Francisco, California. Spekulasi ini muncul setelah adanya laporan internal. Laporan ini menyebutkan bahwa Todd Howard secara khusus meminta penulis seri TV untuk tidak menggunakan lokasi tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dengan narasi game di masa depan. Selain San Francisco, beberapa sumber industri juga menyebutkan kemungkinan eksplorasi wilayah Deep South seperti New Orleans atau kembalinya ke wilayah Colorado yang sempat disinggung dalam finale seri TV Season 2 yang baru saja tamat awal bulan ini. Penggunaan mesin grafis terbaru, Creation Engine 3, diprediksi akan membawa fidelitas visual dan kepadatan dunia yang jauh melampaui Fallout 4 maupun Starfield.

Sinergi dengan Kesuksesan Seri TV Pihak Bethesda mengakui bahwa lonjakan pemain di Fallout 76 dan Fallout 4 sepanjang tahun 2024 hingga 2025 menjadi katalisator utama. Fallout Season 3 jadwalnya mulai syuting pada Mei 2026. Manajemen Xbox kabarnya tengah mencari cara untuk memperpendek jeda rilis antar game utama tanpa mengorbankan kualitas khas Bethesda. Todd Howard menyatakan dalam wawancara terbaru bahwa Fallout 5 akan eksis dalam dunia yang secara kanon terikat dengan kejadian-kejadian besar dalam seri TV. Hal ini menandakan adanya integrasi narasi yang lebih erat antara media televisi dan video game di masa depan.